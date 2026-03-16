Selon des informations relayées par plusieurs médias, Meta étudierait un plan de licenciements pouvant atteindre 20 % de ses salariés. Avec un effectif d’environ 79 000 employés fin 2025, une telle réduction représenterait près de 15 800 postes supprimés.

Si elle se confirme, cette vague de licenciements deviendrait l’une des plus importantes de l’histoire de l’entreprise. La dernière restructuration majeure remonte à la période 2022-2023, lorsque Meta avait supprimé plus de 21 000 emplois dans le cadre de ce que Mark Zuckerberg avait appelé « l’année de l’efficacité ». À cette époque, Meta affrontait une chute spectaculaire de son cours boursier, une première baisse de ses abonnés sur Facebook et la crainte des investisseurs face aux milliards de dollars engloutis dans le metavers, qui a finalement fait pschitt.

Les dirigeants auraient déjà demandé à certains responsables internes de préparer des scénarios de réorganisation pour anticiper ces coupes potentielles. Interrogée à ce sujet, l’entreprise a toutefois tempéré les informations. Un porte-parole de Meta a indiqué qu’il s’agissait pour l’instant de « rapports spéculatifs sur des approches théoriques ». En d’autres termes, rien n’est acté, mais le plan de licenciements se prépare dans les bureaux de Palo Alto.