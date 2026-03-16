Meta pourrait préparer une vague de licenciements massive. Selon plusieurs informations, l’entreprise envisagerait de supprimer jusqu’à 20 % de ses effectifs pour contrebalancer ses investissements massifs.
Après avoir tourné la page du métavers, Meta semble désormais concentrer l’essentiel de ses efforts sur l’intelligence artificielle. Cette transition pourrait toutefois avoir un coût humain important. Plusieurs sources indiquent que l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg envisagerait de réduire fortement ses effectifs afin de financer ses investissements colossaux dans l’IA et les centres de données.
Près de 16 000 postes supprimés chez Meta ?
Selon des informations relayées par plusieurs médias, Meta étudierait un plan de licenciements pouvant atteindre 20 % de ses salariés. Avec un effectif d’environ 79 000 employés fin 2025, une telle réduction représenterait près de 15 800 postes supprimés.
Si elle se confirme, cette vague de licenciements deviendrait l’une des plus importantes de l’histoire de l’entreprise. La dernière restructuration majeure remonte à la période 2022-2023, lorsque Meta avait supprimé plus de 21 000 emplois dans le cadre de ce que Mark Zuckerberg avait appelé « l’année de l’efficacité ». À cette époque, Meta affrontait une chute spectaculaire de son cours boursier, une première baisse de ses abonnés sur Facebook et la crainte des investisseurs face aux milliards de dollars engloutis dans le metavers, qui a finalement fait pschitt.
Les dirigeants auraient déjà demandé à certains responsables internes de préparer des scénarios de réorganisation pour anticiper ces coupes potentielles. Interrogée à ce sujet, l’entreprise a toutefois tempéré les informations. Un porte-parole de Meta a indiqué qu’il s’agissait pour l’instant de « rapports spéculatifs sur des approches théoriques ». En d’autres termes, rien n’est acté, mais le plan de licenciements se prépare dans les bureaux de Palo Alto.
Des centaines de milliards de dollars pour l’IA, et à la fin ce sont les employés qui trinquent
Cette possible restructuration intervient alors que Meta multiplie les investissements dans l’intelligence artificielle. Le groupe prévoit notamment de dépenser jusqu’à 600 milliards de dollars d’ici 2028 pour construire des centres de données dédiés à l’IA. En parallèle, l’entreprise tente d’attirer les meilleurs chercheurs du secteur avec des packages financiers extrêmement élevés, parfois évalués à plusieurs centaines de millions de dollars sur plusieurs années.
Mark Zuckerberg estime déjà que les progrès de l’IA pourraient transformer l’organisation du travail. Il expliquait récemment que des projets nécessitant autrefois de grandes équipes peuvent désormais être réalisés par une seule personne très qualifiée.
Meta a également accéléré ses acquisitions dans ce domaine, notamment avec Moltbook, une plateforme sociale conçue pour les agents d’intelligence artificielle, et l’achat de la start-up chinoise Manus. Cette stratégie intervient alors que l’entreprise cherche à renforcer sa position dans la course à l’IA générative, après plusieurs difficultés autour de ses modèles Llama 4 et de certains projets internes.
Meta n’est d’ailleurs pas la seule entreprise à suivre cette voie. Plusieurs grandes sociétés technologiques ont récemment évoqué le potentiel de l’IA pour réduire la taille des équipes tout en augmentant la productivité. Amazon a par exemple confirmé en janvier la suppression d’environ 16 000 postes, tandis que la fintech Block a récemment annoncé une réduction massive de ses effectifs. Et à la fin, ce sont les employés qui paient la facture.