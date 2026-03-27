« La sécurité et le bien-être de tous les utilisateurs de Snapchat sont une priorité absolue, et nos équipes travaillent depuis des années à élever le niveau de sécurité », réagit l'entreprise. « Snapchat est conçu pour aider les gens à communiquer avec leurs amis proches et leur famille dans un environnement positif et de confiance, avec la confidentialité et la sécurité intégrées dès le départ - y compris des protections supplémentaires pour les adolescents. À mesure que les risques en ligne évoluent, nous révisons, renforçons et investissons continuellement dans ces dispositifs de protection », poursuit-elle.