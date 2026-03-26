Kaley G.M., c'est le nom d'emprunt d'une jeune femme de 20 ans, désignée dans les documents judiciaires par ses seules initiales pour préserver son anonymat. Elle a créé sa chaîne YouTube à l'âge de 6 ans, et son compte Instagram à 9 ans. Elle a passé des journées entières sur ces applications de messageries selon son propre témoignage au tribunal.

Ce mardi 25 mars, après neuf jours de délibérations au Los Angeles Superior Court, dix des douze jurés ont voté contre Meta et YouTube, estimant que les deux entreprises avaient failli à leur devoir d'avertir leurs utilisateurs des risques liés à leurs produits. Kaley et sa thérapeute ont témoigné de troubles graves traversés pendant l'enfance, dont de la dysmorphie corporelle et des épisodes dépressifs.

3 millions de dollars en dommages compensatoires, 3 millions en dommages punitifs. Meta assume 70 % du total, YouTube le reste. Pour Joseph VanZandt, l'un des avocats de Kaley, c'est la première fois qu'un jury a pu examiner des documents internes et entendre des dirigeants de ces entreprises sur la question de l'« addiction by design », soit le fait de concevoir un produit pour qu’il rende volontairement ses utilisateurs accros.