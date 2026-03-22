Dans une tribune récente, Bill Ready, P.-D-G de Pinterest a réclamé aux gouvernements du monde entier une interdiction totale des réseaux sociaux aux moins de 16 ans, avec des sanctions réelles pour les plateformes qui ne l'appliquent pas.
Douze jurés du tribunal civil de Los Angeles délibéraient depuis une semaine sur la responsabilité de Meta et YouTube dans l'addiction aux réseaux sociaux de Kaley G.M., une Californienne de 20 ans. Elle affirme avoir commencé à utiliser Instagram et YouTube avant l'âge de dix ans, puis avoir développé dépression et pensées suicidaires. Ce procès, premier d'une série qui peut peser sur plus de 1 600 affaires similaires, avait déjà vu Mark Zuckerberg, PDG de Meta, reconnaître sous serment que son groupe « aurait pu agir plus tôt » pour exclure les moins de 13 ans d'Instagram.
C'est ce même vendredi que Bill Ready, le discret patron de Pinterest, a choisi de publier sa tribune dans Time Magazine.
- Des épingles suggérées en fonction du profil de l'utilisateur.
- Des outils de collaboration sur un tableau et d'échange entre utilisateurs.
- Un outil potentiel de vente de produits.
« Nous avons besoin d'un standard clair, pas de réseaux sociaux pour les adolescents de moins de 16 ans, avec une application réelle et une responsabilité portée par les systèmes d'exploitation mobiles et les applications qui tournent dessus », écrit-il. Il passe directement à une interdiction, avec des sanctions pour ceux qui ne la respectent pas. Dans la même tribune, il compare les PDG de plateformes tech aux industriels du tabac du siècle dernier, « qui ont dû être honteux et traînés en justice avant d'agir dans l'intérêt public ».
La Gen Z représente 50 % des utilisateurs de Pinterest. Et Pinterest leur a supprimé les fonctions sociales
Pinterest a déjà appliqué une version de ce que Bill Ready réclame aux législateurs. Tous les comptes des moins de 16 ans sont privés par défaut sur la plateforme, sans découvrabilité, sans messages ni commentaires venant d'inconnus, sans publicité ciblée.
La Gen Z représente aujourd'hui plus de 50 % des utilisateurs de Pinterest selon Bill Ready lui-même, qui cite ce chiffre pour montrer que des restrictions sérieuses ne font pas fuir les jeunes. Il souhaite également l'entrée en vigueur de l'App Store Accountability Act, un projet de loi en cours d'examen au Congrès américain, qui déplacerait la vérification d'âge en amont au niveau des marchés d'applications plutôt que sur chaque service séparément.
Un patron isolé dans un secteur qui préfère les outils parentaux
Mark Zuckerberg a plaidé au procès de Los Angeles pour une loi fédérale de vérification d'âge. Snapchat a déployé des contrôles parentaux. TikTok limite les sessions des moins de 18 ans. Mais aucun de ces dirigeants n'est encore allé jusqu'à l'interdiction directement.
Au niveau mondial, l'Australie applique une interdiction pour les moins de 16 ans depuis le 10 décembre 2025, avec des amendes allant jusqu'à 50 millions de dollars australiens. L'Indonésie a emboîté le pas en mars 2026 pour les plateformes à risque élevé. La France a voté en janvier 2026 une loi pour les moins de 15 ans, encore au Sénat. Pinterest, pour sa part, autorise toujours les inscriptions dès 13 ans pour se conformer à la législation américaine en vigueur. Le jury de Los Angeles reprend ses délibérations lundi.