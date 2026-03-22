Douze jurés du tribunal civil de Los Angeles délibéraient depuis une semaine sur la responsabilité de Meta et YouTube dans l'addiction aux réseaux sociaux de Kaley G.M., une Californienne de 20 ans. Elle affirme avoir commencé à utiliser Instagram et YouTube avant l'âge de dix ans, puis avoir développé dépression et pensées suicidaires. Ce procès, premier d'une série qui peut peser sur plus de 1 600 affaires similaires, avait déjà vu Mark Zuckerberg, PDG de Meta, reconnaître sous serment que son groupe « aurait pu agir plus tôt » pour exclure les moins de 13 ans d'Instagram.

C'est ce même vendredi que Bill Ready, le discret patron de Pinterest, a choisi de publier sa tribune dans Time Magazine.