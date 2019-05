Suite aux protestations meurtrières, l’Indonésie ralentit Facebook, Whatsapp et Instagram

Un accès restreint jusqu'à la fin de semaine

Suite auxliées à l'annonce des résultats des élections présidentielles en, le gouvernement a pris des mesures pour restreindre l'accès aux, en ralentissant spécifiquement le téléchargement de contenus sur les plateformes les plus populaires, dont Facebook, Whatsapp et Instagram.Le hashtagfait désormais partie des plus grosses tendances sur Twitter depuis mercredi midi en Indonésie. À l'occasion d'une conférence de presse , Wiranto, le ministre de la Coordination des Affaires politiques, juridiques et de la sécurité, a déclaré que le gouvernement avait décidé de limiter «» afin d'endiguer «» qui gravitent autour de la présidentielle.Le téléchargement de photos et de vidéo est ainsi grandement ralenti sur Facebook, Instagram, Whatsapp ou encore Twitter, et pourrait se poursuivre jusqu'à la fin de semaine.Alors que six décès et plus de deux cents blessés s'accumulent depuis deux jours suite à la, le gouvernement a enjoint les internautes à cesser de partager tout contenu «». Les manifestations, encadrées par plus de 60 000 policiers et militaires, poursuivent leur cours.