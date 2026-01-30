Le dirigeant est accusé d'avoir validé, en connaissance de cause, une stratégie qui a exposé des mineurs à des interactions inappropriées avec les IA développées par Meta et déployées dans Messenger, Instagram et WhatsApp. L'affaire sur des documents internes versés au dossier d'un procès intenté par l'État du Nouveau-Mexique, portant sur des violations présumées des lois de protection des consommateurs et la mise en danger des mineurs.