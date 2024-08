Ces dernières années, la société s'est de plus en plus penchée sur la question des écrans et de leur nocivité, notamment sur le développement cognitif des plus jeunes. Mais si l'on a souvent évoqué l'anxiété, voire l'addiction que peuvent causer ces nouvelles prothèses de l'homme moderne, la question de l'ennui est généralement moins évoquée. Or, une nouvelle étude montre que ce sentiment peut facilement remonter à la surface de notre cervelle quand on abuse du scrolling !