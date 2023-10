La dernière tendance sur TikTok ? Regarder des films et séries par tranches de 90 secondes

Bien entendu, ce ne sont pas les sociétés de production et de distribution qui sont à l'origine de cette initiative, mais plutôt des utilisateurs anonymes qui puisent dans des versions piratées des œuvres. Une nouvelle bonne raison d'interdire TikTok ? Peut-être pas, car la modération sur la plateforme semble réactive et les comptes incriminés ne survivent pas longtemps.

Cela dit, le message est plutôt clair pour l'industrie audiovisuelle : TikTok, et plus particulièrement son format, attire l'audimat. Les jeunes, en particulier, se sont acclimatés au flux vertical, qui devient un nouveau moyen de se divertir, d'apprendre, de communiquer et même de s'informer. Si les salles de cinéma ne parviennent plus à les attirer, il faudra envisager de changer de support et de format, et ainsi placer les films et les séries directement sous leurs yeux.