« Gérer l'entreprise plus efficacement et compenser les investissements du groupe » : c'est ainsi que Janelle Gale, directrice des ressources humaines de Meta, a justifié ces 8 000 suppressions de postes dans un mémo aux salariés. Elle n'a pas désigné l'IA comme responsable de la charrette. En janvier, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, Mark Zuckerberg, avait dit : « Des projets qui auparavant auraient nécessité de grosses équipes sont maintenant menés à bien par une seule personne de grand talent » Meta allait donc parier « sur les contributions individuelles et réduire la taille des équipes », avait-il ajouté.

Entre fin 2023 et fin 2025, les effectifs du groupe avaient crû de plus de 11 000 salariés en net. Meta comptait 78 865 employés fin décembre, selon des documents transmis au régulateur américain des marchés, la SEC. En 2026, le groupe prévoit d'investir entre 115 et 135 milliards de dollars, en grande partie pour ses capacités IA. Fin février, un accord avec AMD portait déjà sur l'achat de millions de puces pour au moins 60 milliards de dollars. Au quatrième trimestre 2025, le chiffre d'affaires du groupe avait progressé de 24 % sur un an, une hausse que Mark Zuckerberg a lui-même attribuée aux investissements dans l'IA, qui ont selon lui amélioré le ciblage publicitaire et les recommandations de contenus aux utilisateurs.