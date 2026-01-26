Amazon n'en finit plus avec ses suppressions d'emplois. Quelques mois après un premier round massif, une nouvelle phase de restructuration va avoir lieu.
Au mois d'octobre dernier, on apprenait qu'Amazon avait pour ambition de supprimer jusqu'à 30 000 emplois. Dans un premier temps, l'entreprise fondée par Jeff Bezos avait ainsi décidé de remercier quelque 14 000 personnes. Un plan social d'importance, qui n'était qu'un début, comme on le comprend dorénavant aujourd'hui.
Des milliers d'emplois de bureaux vont disparaître chez Amazon
Chez Amazon, il y a clairement l'idée qu'il y a peut-être trop de bras au sein de l'entreprise. Tout du moins dans les bureaux, comme nous l'apprend cette information obtenue par Reuters, auprès de plusieurs sources internes.
Le géant de l'e-commerce devrait ainsi licencier à peu près autant de personnes que l'an dernier, au sein de sa division « People Experience and Technology ». Seraient notamment concernés les employés des équipes de vente de détail, d'Amazon Web Services (AWS), de Prime Video et des ressources humaines.
Non, ça ne serait pas à cause de l'IA
Mais attention, si vous avez beaucoup entendu parler des dangers de l'IA sur les emplois, ainsi que l'investissement important d'Amazon dans cette technologie, ce n'est pas l'intelligence artificielle qu'il faudrait blâmer. Le patron de la boîte, Andy Jassy, avait la dernière fois justifié les réductions de postes comme étant une question de « culture ».
« Vous vous retrouvez avec beaucoup plus de personnes qu'auparavant, et vous vous retrouvez avec beaucoup plus de couches [d'employés] » avait-il ainsi décrit. Il a aussi été dit, au-delà de ces justifications, et des gains obtenus par l'IA, que ce réajustement des effectifs serait la suite d'une frénésie un peu trop grande de recrutements à l'époque du Covid. Amazon chercherait-il à retrouver un certain équilibre ?