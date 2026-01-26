Chez Amazon, il y a clairement l'idée qu'il y a peut-être trop de bras au sein de l'entreprise. Tout du moins dans les bureaux, comme nous l'apprend cette information obtenue par Reuters, auprès de plusieurs sources internes.

Le géant de l'e-commerce devrait ainsi licencier à peu près autant de personnes que l'an dernier, au sein de sa division « People Experience and Technology ». Seraient notamment concernés les employés des équipes de vente de détail, d'Amazon Web Services (AWS), de Prime Video et des ressources humaines.