Voici probablement un mémo interne que Meta aurait préféré garder dans ses tiroirs sous clé. C'était sans compter sur le flair de Reuters, qui a découvert l'existence d'un outil, « Model Capability Initiative », à l'ADN intelligence artificielle, qui fonctionne sur une liste définie d'applications et de sites professionnels, avec des captures d'écran ponctuelles pour contextualiser les données comportementales.

Andy Stone, porte-parole de Meta, a réagi auprès de l'agence de presse américaine au nom du groupe : « Si nous construisons des agents pour aider les gens à accomplir des tâches quotidiennes sur ordinateur, nos modèles ont besoin d'exemples réels de la façon dont nous les utilisons — les mouvements de souris, les clics sur les boutons, la navigation dans les menus déroulants ».

Et pour rassurer tout le monde, il a précisé que les données collectées ne serviraient pas à évaluer les performances des salariés.