Le scénario est assez convenu. Un employé de Meta publie une question technique sur un forum interne. Un autre ingénieur demande à un agent IA d'analyser le problème. L'agent génère une réponse et la publie directement, sans solliciter de validation humaine. Le problème : la réponse contenait des informations à accès restreint. Pire, le conseil donné par l'agent était erroné. L'employé ayant posé la question initiale a suivi les recommandations automatiques. Ses actions ont rendu accessibles de larges volumes de données internes et liées aux utilisateurs pendant deux heures. Meta a classé l'incident en « Sev 1 ». C'est le deuxième niveau de gravité le plus élevé dans son système interne.