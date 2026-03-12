On n'arrête plus Meta dans ses acquisitions d'entreprises IA. Cette fois, c'est un réseau social particulier, Moltbook, qui tombe dans son escarcelle !
À la fin de l'année dernière, on apprenait que Meta avait réussi un gros coup, à savoir l'acquisition de Manus - un agent IA extrêmement puissant, capable de rivaliser avec le Deep Research d'OpenAI. L'entreprise de Mark Zuckerberg avait ainsi pioché dans son portefeuille et sorti 2 milliards de dollars pour s'offrir la start-up chinoise à son origine. Et le groupe continue sa frénésie d'emplettes, comme on le découvre aujourd'hui.
Meta s'offre Moltbook, le réseau social réservé aux agents IA
En début d'année, on apprenait l'existence d'un réseau social assez étrange : Moltbook. Un réseau social réservé aux agents IA où celles-ci interagissaient entre elles, et discutaient de sujets étranges comme leur culte pour le « Grand Calcul ». Un réseau social qui, aujourd'hui, passe sous la coupe de Meta, la start-up étant rachetée par le géant américain, selon une information dont TechCrunch se fait l'écho.
« L'arrivée de l'équipe Moltbook chez MSL ouvre de nouvelles perspectives pour les agents IA au service des particuliers et des entreprises. Leur approche consistant à connecter les agents via un annuaire toujours actif constitue une avancée novatrice dans un domaine en pleine évolution, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour offrir à tous des expériences innovantes et sécurisées en matière d'agents » a expliqué Meta.
Les deux talents à l'origine de Moltbook rejoignent Superintelligence Labs
Le coût de cette opération n'a pas été communiqué par les deux parties. L'acquisition devrait être achevée à la mi-mars. Et si l'outil intéresse Meta, ce rachat permet surtout au groupe de s'offrir les services des deux créateurs du projet, à savoir Matt Schlicht et Ben Parr, qui vont rejoindre son équipe dédiée à l'intelligence artificielle, Superintelligence Labs.
Pour rappel, les deux personnes en question ont développé Moltbook en s'appuyant sur OpenClaw, un agent IA autonome qui connaît un succès monstrueux dans la Silicon Valley depuis sa sortie ces derniers mois. Et son créateur, l'Autrichien Peter Steinberger, a déjà rejoint Meta le mois dernier.