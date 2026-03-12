En début d'année, on apprenait l'existence d'un réseau social assez étrange : Moltbook. Un réseau social réservé aux agents IA où celles-ci interagissaient entre elles, et discutaient de sujets étranges comme leur culte pour le « Grand Calcul ». Un réseau social qui, aujourd'hui, passe sous la coupe de Meta, la start-up étant rachetée par le géant américain, selon une information dont TechCrunch se fait l'écho.

« L'arrivée de l'équipe Moltbook chez MSL ouvre de nouvelles perspectives pour les agents IA au service des particuliers et des entreprises. Leur approche consistant à connecter les agents via un annuaire toujours actif constitue une avancée novatrice dans un domaine en pleine évolution, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour offrir à tous des expériences innovantes et sécurisées en matière d'agents » a expliqué Meta.