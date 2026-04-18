Juridiquement, les employés n'ont généralement aucun droit sur ces données. Dans les conditions d'utilisation de Slack, l'employeur est désigné « Client » et détient l'ensemble des données produites dans l'espace de travail, y compris chaque message, fichier et réaction. Les salariés cèdent souvent leurs droits de propriété intellectuelle sur leurs productions professionnelles dès l'embauche.

Pourtant Marc Rotenberg, fondateur du Center for AI and Digital Policy, juge ces enjeux « considérables ». Pour lui, il ne s'agit pas de données génériques mais de données personnelles identifiables, et la cession des droits de propriété intellectuelle ne règle pas la question de la revente des communications internes à un tiers. Son organisation a adressé une lettre au Sénat américain pour demander à la FTC de renforcer sa surveillance de ces pratiques.

Les entreprises qui achètent ces données affirment toutes prendre l'anonymisation au sérieux, mais le processus est techniquement complexe et loin d'être fiable. Une étude de 2020 menée par des équipes d'OpenAI et de Google a montré que les grands modèles de langage peuvent mémoriser mot pour mot des séquences de leurs données d'entraînement, extractibles ensuite via les bons prompts.

Du côté des entreprises qui ont cédé au charme de ces nouvelles sirènes, on trouve par exemple Shanna Johnson, ex-PDG de cielo24, qui dit avoir touché « des centaines de milliers de dollars » pour treize ans de données internes de son entreprise. Et de celui de la règlementation, Bobby Samuels, dont la société Protege gère les risques réglementaires liés aux données réelles, qui rappelle qu'il n'existe aucune solution technique pour supprimer instantanément l'empreinte personnelle d'une carrière entière dans un jeu de données.