Le Wikimedia Foundation a annoncé des partenariats avec Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity et Mistral AI. Ces entreprises accèdent désormais à un service payant appelé programme Enterprise. Ce dernier propose un accès optimisé aux 65 millions d'articles de Wikipédia. Contrairement à l'API publique gratuite, il délivre les données "à volume et vitesse" adaptés aux besoins des développeurs de modèles de langage.

Wikipédia explique que les bots des entreprises d'IA opèrent un scraping massif des contenus, générant un trafic automatisé qui sature les serveurs. Logiquement, les coûts de maintenance augmentent. Or aujourd'hui, le service de Wikipedia est financé par les dons de petits contributeurs. Et pour son fondateur Jimmy Wales, ces donateurs "ne donnent pas pour que leur argent serve à subventionner ces énormes entreprises d'IA". L'encyclopédie avait déjà noué un accord similaire avec Google en 2022.