Avec cette brique, ChatGPT poursuit sa mue en espace de travail persistant. Après les « Projets », les connecteurs Google Drive et Slack, puis la recherche approfondie, Library ajoute une couche de rétention qui ancre l'utilisateur dans l'écosystème OpenAI.

Le vrai calcul : vos fichiers privés comme carburant IA

La dimension stratégique dépasse le simple confort d'usage. L'industrie de l'IA traverse une crise de matière première. Les grands modèles de langage ont été entraînés sur l'essentiel du web ouvert. Les textes, images et données publiques accessibles ont été largement exploités. Le prochain gisement, ce sont les données privées.

Or, Library crée exactement ce pipeline. Si l'option « Améliorer le modèle pour tout le monde » reste activée dans les paramètres, OpenAI peut utiliser les fichiers envoyés pour affiner ses modèles. Contrats, notes internes, brouillons, tableaux financiers : autant de documents que personne ne publierait sur le web. Pourtant, des millions d'utilisateurs les confient volontiers à leur assistant IA.

Le calcul est double. D'un côté, le verrouillage : plus un utilisateur accumule de fichiers dans Library, plus le coût de migration vers un concurrent augmente (et quand Anthropic déploie des fonctions de migration pour attirer de nouveau clients, on assure ses arrières). De l'autre, l'accès à des données d'entraînement d'une qualité inédite, fournies gratuitement par les abonnés eux-mêmes. Le tout enrobé dans une promesse de productivité.

L'exclusion de l'Europe n'est pas un bug. C'est l'aveu que ce modèle, tel qu'il est conçu, ne passe pas le filtre réglementaire du RGPD.