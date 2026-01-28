OpenAI veut se rendre indispensable pour les étudiants, doctorants, professeurs et chercheurs. La start-up dégaine Prism, une plateforme de rédaction et de collaboration scientifique entièrement conçue autour de l'intelligence artificielle (IA). Le tout gratuitement.
Environ 1,3 million de personnes dans le monde discutent chaque semaine de sujets scientifiques avancés sur ChatGPT, indique l'entreprise. De même, les utilisateurs avancés en sciences et en mathématiques envoient environ 3,5 fois plus de messages que les autres. Une tendance sur laquelle elle entend bien capitaliser.
Un espace de travail tout-en-un pour faciliter le travail des scientifiques
Car aujourd'hui, les chercheurs perdent un temps conséquent à jongler entre les éditeurs de texte, les gestionnaires de bibliographie, les outils de calcul et les PDF. « Si l'IA a progressé rapidement, une grande partie du travail scientifique au quotidien repose toujours sur des outils qui n'ont pas fondamentalement évolué depuis des décennies », écrit OpenAI dans un billet de blog.
L'objectif de Prism est de proposer un espace de travail tout-en-un capable de comprendre le langage scientifique, où l'on peut rédiger des articles puis élaborer des graphiques sans jamais quitter l'interface. L'espace de travail, accessible via un site Web, repose sur le modèle de langage GPT-5.2 et Crixet, une plateforme cloud spécialisée dans le LaTeX, le standard de mise en forme des articles scientifiques, qu'OpenAI a rachetée.
L'outil agit comme un véritable collaborateur : il transforme un schéma griffonné sur un tableau blanc en un graphique impeccable, suggère des références pertinentes et pioche directement dans les bases de données comme arXiv. Il peut, en outre, reformuler des équations complexes.
Un outil gratuit et collaboratif
Autre aspect notable : Prism est disponible pour toutes les personnes disposant d'un compte ChatGPT, même si elles n'ont pas souscrit à un abonnement payant. De même, il « offre un nombre illimité de projets et de collaborateurs », précise OpenAI.
Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de la part d'OpenAI, qui cherche visiblement à lancer des outils spécifiques à un domaine pour attirer davantage d'utilisateurs, comme ce fut le cas il y a quelques jours avec l'arrivée de ChatGPT Health.
Est-ce dans l'idée de les monétiser à venir ? Peut-être, car on le sait, la société est à la recherche de liquidités pour compenser ses dépenses astronomiques dans l'infrastructure IA. C'est d'ailleurs pour cela que vous verrez très prochainement des publicités apparaître dans ChatGPT.
