L'objectif de Prism est de proposer un espace de travail tout-en-un capable de comprendre le langage scientifique, où l'on peut rédiger des articles puis élaborer des graphiques sans jamais quitter l'interface. L'espace de travail, accessible via un site Web, repose sur le modèle de langage GPT-5.2 et Crixet, une plateforme cloud spécialisée dans le LaTeX, le standard de mise en forme des articles scientifiques, qu'OpenAI a rachetée.