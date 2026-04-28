Et cette fois, rien à voir avec les vagues de licenciements qui ont succédé à la pandémie. Car à l'époque, ces suppressions visaient avant tout à corriger des années de recrutements excessifs, gonflés par l'euphorie post-Covid, note The Wall Street Journal. Aujourd'hui, les géants de la tech affichent des bénéfices records : on ne coupe pas pour survivre, mais pour financer.