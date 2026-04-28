Les géants de la tech licencient à foison et cette fois, il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est l'intelligence artificielle (IA) qui en est la cause. Et ce n'est pas rassurant pour l'emploi dans son ensemble.
Depuis l'émergence de l'IA générative, les avis d'experts sont extrêmement divergents. D'un côté, il y a ceux qui décrivent une technologie qui ne remplacera pas l'humain, mais augmentera ses capacités et de l'autre, ceux qui alertent sur l'impact colossal de tels outils sur l'emploi.
Réallocation des ressources
Et cette fois, rien à voir avec les vagues de licenciements qui ont succédé à la pandémie. Car à l'époque, ces suppressions visaient avant tout à corriger des années de recrutements excessifs, gonflés par l'euphorie post-Covid, note The Wall Street Journal. Aujourd'hui, les géants de la tech affichent des bénéfices records : on ne coupe pas pour survivre, mais pour financer.
C'est maintenant connu, développer et déployer l'IA à grande échelle coûte une fortune. Les modèles les plus puissants exigent des milliers de puces NVIDIA, dont certaines dépassent les 30 000 dollars l'unité, en plus de centres de données gigantesques requérant une consommation énergétique colossale. Résultat, les entreprises les plus puissantes prévoient des dépenses astronomiques, chiffrées à plusieurs centaines de milliards de dollars. Et ces sommes se financent, en partie, sur la masse salariale.
Des milliers de postes dans le marketing, les ressources humaines ou les projets jugés non stratégiques sont donc sacrifiés pour libérer du capital.
L'IA pour supprimer des couches de management
D'autant que la technologie est progressivement intégrée dans les activités des entreprises. Désormais, des projets qui nécessitaient autrefois des équipes entières peuvent être menés par une seule personne talentueuse assistée par l'IA, a par exemple indiqué Mark Zuckerberg, patron de Meta. Mustafa Suleyman, directeur de l'IA chez Microsoft, va encore plus loin : il a prédit que l'IA sera capable de remplacer la majorité des cols blancs dans les prochaines années.
Ces entreprises se restructurent pour adopter une approche plus verticale, en supprimant des couches de management intermédiaire pour gagner en agilité. Et si les plus grandes entreprises du monde font ce choix, il y a peu de raisons de croire que le reste fera autrement.