Un candidat Microsoft a conditionné sa venue à un budget IA quotidien pour toute son équipe. Le symptôme d'une mutation profonde du marché du travail tech.
L'anecdote vient de Charles Lamanna, vice-président exécutif de Microsoft en charge des applications métier et des agents IA. Il l'a partagée mardi lors d'un événement à Seattle. Un candidat a accepté de rejoindre l'entreprise à une condition : que son équipe dispose d'un budget de tokens IA quotidien. Le montant ? Entre 100 et plusieurs centaines de dollars par jour, selon Lamanna.
Quand le budget tokens rejoint le salaire dans la négociation d'embauche
Le dirigeant n'a pas détaillé le poste concerné ni le montant exact. Mais il a précisé que cette logique dépassait l'ingénierie logicielle. La planification financière, l'analyse de données et d'autres métiers de bureau sont concernés. « La façon dont on pense le coût complet d'un recrutement va complètement changer », a-t-il affirmé. Lamanna vient d'être promu parmi les cadres qui rapportent directement à Satya Nadella. Sa parole pèse.
Il n'est pas le seul à tenir ce discours. Jensen Huang, patron de Nvidia, déclarait la semaine précédente que les tokens IA deviendraient « un outil de recrutement dans la Silicon Valley ». En février, le capital-risqueur Tomasz Tunguz décrivait les coûts d'inférence comme un potentiel quatrième pilier de la rémunération, aux côtés du salaire, des primes et des actions. « Serez-vous payé en tokens ? En 2026, vous commencerez probablement à l'être », écrivait-il. Trois voix différentes, un même constat : l'accès à l'IA pèse désormais dans la balance d'un recrutement.
La spirale du calcul : qui profite vraiment de cette « nouvelle monnaie » ?
Le discours est séduisant. Un employé augmenté par l'IA produirait davantage, justifiant un investissement conséquent. Mais il faut aussi lire entre les lignes. Lamanna dirige les produits Copilot et Dynamics 365 chez Microsoft. Huang vend les GPU qui font tourner ces modèles. Tunguz investit dans les entreprises qui les utilisent. Chacun a un intérêt structurel à ce que la consommation de tokens devienne un poste budgétaire permanent et croissant.
Le parallèle avec d'autres « avantages en nature » du monde tech mérite d'être posé. Les repas gratuits chez Google, les navettes chez Meta : ces bénéfices visaient à garder les employés au bureau plus longtemps. Le budget tokens poursuit une logique similaire. Plus un salarié dépend de l'IA pour travailler, plus il est lié à l'écosystème de son employeur. Et plus l'entreprise consomme de tokens, plus les fournisseurs de calcul prospèrent. La boucle est bouclée.
Reste une question que personne ne pose dans cette conversation entre vendeurs de pelles : que vaut un employé qui ne sait plus travailler sans ses tokens ?