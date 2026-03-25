Le parallèle avec d'autres « avantages en nature » du monde tech mérite d'être posé. Les repas gratuits chez Google, les navettes chez Meta : ces bénéfices visaient à garder les employés au bureau plus longtemps. Le budget tokens poursuit une logique similaire. Plus un salarié dépend de l'IA pour travailler, plus il est lié à l'écosystème de son employeur. Et plus l'entreprise consomme de tokens, plus les fournisseurs de calcul prospèrent. La boucle est bouclée.

Reste une question que personne ne pose dans cette conversation entre vendeurs de pelles : que vaut un employé qui ne sait plus travailler sans ses tokens ?