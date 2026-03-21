« Je pourrais tout à fait imaginer que chaque ingénieur de notre entreprise aura besoin d'un budget annuel de jetons. Ils vont gagner quelques centaines de milliers de dollars par an en salaire de base. Je vais leur donner probablement la moitié de ça en plus, sous forme de jetons, pour qu'ils soient amplifiés dix fois », a déclaré Jensen Huang lors de sa conférence sur les technologies GPU (GTC) 2026. Pour un ingénieur logiciel ou IA avec un salaire entre 200 000 et 300 000 dollars, cela représente entre 100 000 et 150 000 dollars de crédits de calcul annuels supplémentaires, soit plus de 100 dollars par jour d'inférence disponible.

Lors de ce même keynote, Jensen Huang a présenté OpenCLAW, un framework agentique open-source, selon lui le projet open-source le plus rapidement adopté de l'histoire, ayant surpassé la courbe d'adoption de Linux sur trente ans en quelques semaines.

Dans un environnement de travail au sein duquel les agents décomposent des problèmes de façon autonome, génèrent des sous-agents, exécutent des outils et font tourner des expériences toute la nuit sans intervention humaine à chaque étape, un ingénieur avec un budget de jetons pré-alloué peut lancer une tâche de recherche et revenir sur les résultats. Et un ingénieur qui doit valider chaque dépense de calcul à l'avance ne peut plus travailler de cette façon.