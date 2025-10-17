Jensen Huang cultive un style de management spécial, pensé pour maintenir un flux d'information rapide et transparent au sein de NVIDIA. Contrairement à la plupart des grands patrons, il ne tient pas de réunions individuelles régulières avec ses lieutenants. Car il estime que ce type d’échanges donne un avantage stratégique à certains cadres par rapport aux autres. Il privilégie plutôt les discussions collectives et ouvertes, où l'information circule librement entre les équipes clés.