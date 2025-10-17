En à peine trois ans, NVIDIA est devenue un véritable colosse de l'industrie de la tech, mais comment l'entreprise opère-t-elle en interne ? De nouvelles révélations nous offrent un aperçu sur son particulier système hiérarchique.
Ce fut le pari totalement fou de Jensen Huang : miser sur des processeurs capables de faire tourner l'intelligence artificielle (IA) alors même que la technologie en était à ses balbutiements. Un pari qui a évidemment porté ses fruits, propulsant NVIDIA sur le toit du monde grâce à une capitalisation boursière inédite.
Aujourd'hui, la société a la main sur 90 % du marché des accélérateurs IA. Et si certains acteurs commencent à venir la titiller, il semble quasiment impossible de lui faire perdre son avance.
Un système hiérarchique plat
Car la clé de ce succès réside aussi dans la structure peu commune de l'entreprise dans le paysage technologique. Jensen Huang, le P.-D.G à la mythique veste en cuir, compte en effet 36 collaborateurs qui lui reportent directement, selon une liste interne obtenue par Business Insider.
C'est bien plus que dans d'autres grandes entreprises tech. Par exemple, Mark Zuckerberg, patron de Meta, travaille avec environ 30 cadres clés, mais il ne les dirige pas tous directement. Elon Musk, lui, en supervise 19 chez Tesla, et seulement 5 chez xAI, sa start-up dédiée à l'intelligence artificielle.
Parmi les fidèles lieutenants de Huang, on retrouve plusieurs piliers historiques de NVIDIA, à l'instar de Ian Buck, le créateur de la mythique architecture CUDA, on peut aussi citer le directeur technologique, Michael Kagan, ainsi que Bill Dally, directeur scientifique. Jonah Alben, patron de l'ingénierie GPU ayant joué un rôle déterminant dans le succès de la firme dans l'IA, compte aussi parmi ce cercle.
Des échanges ouverts
Jensen Huang cultive un style de management spécial, pensé pour maintenir un flux d'information rapide et transparent au sein de NVIDIA. Contrairement à la plupart des grands patrons, il ne tient pas de réunions individuelles régulières avec ses lieutenants. Car il estime que ce type d’échanges donne un avantage stratégique à certains cadres par rapport aux autres. Il privilégie plutôt les discussions collectives et ouvertes, où l'information circule librement entre les équipes clés.
Le dirigeant reste malgré tout disponible : si l'un de ses collaborateurs demande spécifiquement un rendez-vous, il accepte immédiatement et « laisse tout tomber » pour traiter le sujet. Une méthode parfaitement alignée avec la culture d'efficacité et de vitesse de NVIDIA.
À noter, toutefois, que Huang expliquait en mars 2024 disposer de 55 rattachements hiérarchiques directs, ce qui laisse penser que la structure interne de son entreprise a été réajustée ces derniers mois pour absorber sa croissance fulgurante et mieux répartir les responsabilités.