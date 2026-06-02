La réponse la plus directe de Microsoft s’appelle Agent 365. Présenté comme un plan de contrôle dédié aux agents IA, le service doit prolonger Entra, Defender et Purview afin d’observer, gouverner et sécuriser ces nouveaux assistants, qu’ils s’exécutent localement ou dans le cloud, et quel que soit le framework utilisé pour les développer.

L’objectif consiste à éviter que chaque équipe déploie ses propres agents dans son coin, sans vue d’ensemble exploitable, sans politique commune et sans visibilité suffisante sur leurs actions. Microsoft reprend ici une logique déjà connue des directions IT, celle qui consiste à rattacher tout nouvel objet actif du système d’information à des règles d’identité, de conformité et de supervision. Les agents IA y entrent à leur tour, non pas parce qu’ils seraient dangereux par nature, mais parce qu’ils peuvent hériter de droits, accéder à des données et agir au nom d’un utilisateur, d’une équipe ou d’un processus métier.

Une approche qui fait écho à Microsoft Execution Containers, annoncé côté Windows pour encadrer l’exécution locale des agents dans des environnements isolés par le système. Dans les grandes lignes, MXC pose donc des limites techniques lorsque ces agents manipulent du code, des fichiers ou des ressources réseau sur la machine, tandis qu’Agent 365 doit offrir aux équipes IT une vue plus large sur leur présence, leurs droits et leur comportement dans l’organisation.