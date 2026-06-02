Après avoir posé les bases de l’IA locale côté modèles et outils développeurs, Microsoft s’attaque donc à l’étape suivante, celle des agents capables d’agir directement sur le poste. La principale nouveauté côté système s’appelle Microsoft Execution Containers, ou MXC. Disponible en preview, cette technologie introduit une couche de politiques dans Windows pour définir les règles de confinement des agents IA, puis les faire appliquer par le système lui-même.

Dans les grandes lignes, l’idée consiste à éviter que ces agents tournent dans des sessions utilisateur mal encadrées lorsqu’ils exécutent du code, accèdent à des fichiers ou interagissent avec le réseau de la machine. Les développeurs et les administrateurs IT peuvent décrire les conditions d’exécution une seule fois, puis s’appuyer sur Windows pour les faire respecter au moyen des mécanismes natifs de l’OS. Microsoft veut ainsi réduire les réglages nécessaires pour exécuter des agents en local sans perdre la main sur l’identité, l’isolation et la gouvernance.

MXC doit notamment prendre en charge des runtimes d’agents comme OpenClaw sur Windows, désormais disponible en alpha sur GitHub. L’objectif est de permettre à ces agents d’exécuter localement des enchaînements de tâches en plusieurs étapes dans des limites imposées par l’OS, plutôt que dans de simples sessions utilisateur. NVIDIA travaille aussi avec Microsoft sur OpenShell, son runtime open source pour agents autonomes, construit sur MXC afin de faciliter leur exécution dans des environnements sandboxés. Il doit aussi prendre en charge des fonctions plus adaptées aux entreprises, comme la gestion des politiques, le routage d’inférence et l’obfuscation des données personnelles identifiables.

À noter que Redmond applique aussi ce modèle aux agents hébergés dans Foundry Agent Service. Chaque session doit disposer de sa propre sandbox, d’une mémoire persistante et d’une capacité à monter en charge selon les besoins. Que l’agent tourne sur Windows ou dans le cloud, l’idée reste de lui offrir un environnement d’exécution isolé, défini en amont et adapté à ses actions.