C’est dans une mise à jour de sa documentation officielle que Microsoft a confirmé la chose. Les agents IA de Windows 11 n’ont jamais accès par défaut aux fichiers personnels stockés sur le PC. Lorsqu’un agent souhaite consulter des documents enregistrés dans les dossiers Bureau, Documents, Téléchargements, Musique, Images ou Vidéos, Windows affiche systématiquement une demande de consentement.

Trois choix sont alors proposés : autoriser l’accès en permanence, demander une validation à chaque utilisation, ou refuser totalement. Ce réglage s’applique agent par agent, ce qui permet par exemple de donner plus de latitude à un agent spécialisé tout en bloquant Copilot. L’autorisation porte en revanche sur l’ensemble des six répertoires concernés, et non dossier par dossier. En clair, si vous accordez l’accès aux documents, vous l’accordez aussi aux images, aux vidéos et aux autres emplacements concernés.

Ces paramètres reposent sur une nouvelle section dédiée dans les réglages système de Windows 11, consacrée aux composants IA. Chaque agent dispose de sa propre page, depuis laquelle il est possible d’ajuster ses autorisations, dans une logique de gestion des permissions comparable à celle des applications.