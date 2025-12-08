Jusqu’à présent, si vous les aviez déjà croisées, vous savez que les actions IA occupaient une ligne réservée dans le menu contextuel de l’Explorateur, même lorsque toutes les options associées étaient désactivées. Le sous-menu, censé proposer un flou d’arrière-plan, la suppression d’un objet ou une recherche visuelle, s’ouvrait alors sur… rien du tout, renvoyant simplement vers Paint ou Photos comme n’importe quelle action « Ouvrir avec ».

C’est désormais chose réglée avec la dernière preview Insider, qui fait enfin disparaître cette entrée fantôme lorsque toutes les actions IA sont désactivées. Le clic droit retrouve une logique d’usage simple et lisible, débarrassée d’une ligne qui n’indiquait rien, ne faisait rien et finissait surtout par rappeler à chaque ouverture de menu que Microsoft tenait coûte que coûte à exposer de l’IA, même là où elle n’apportait aucune valeur.

Une modification modeste, mais finalement plutôt révélatrice. Microsoft accepte enfin l’idée que tous les modules estampillés « IA » n’ont pas besoin d’être visibles en permanence. Cela revient aussi à reconnaître implicitement que l’ajout systématique de nouvelles entrées finit par alourdir un réflexe aussi élémentaire que le clic droit. L’ajustement touche un espace que tout le monde utilise, pas un recoin réservé aux curieux. Évidemment, les actions IA ne disparaissent pas, mais elles cessent de s’imposer lorsqu’elles n’ont rien à proposer.