Dans un échange avec Nick Thompson, P.-D. G de The Atlantic, Peter DeSantis a exposé le programme de rattrapage du groupe. « Si les puces n'informent pas les concepteurs de modèles des capacités à venir et des axes d'optimisation, on n'entreprend pas la recherche nécessaire pour en tirer parti avant que les puces ne soient disponibles, et on attend des mois et des mois », a-t-il dit. Au cœur de cette stratégie, les puces Trainium. Trainium 2 affiche 30 % de meilleure efficacité prix-performance que les GPU équivalents et a épuisé sa capacité disponible.

Début 2026, Trainium 3 sortira en production avec 30 à 40 % de gains supplémentaires sur la génération précédente ; sa capacité approche aussi la saturation. Plus de 207 milliards d’euros d’engagements sur ces puces viennent d’Anthropic et d’OpenAI. Selon le vice-président senior, cette capacité à concevoir et produire ses propres processeurs rapproche Amazon de NVIDIA plutôt que des laboratoires d’IA purs.