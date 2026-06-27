Les outils d'intelligence artificielle sont devenus incontournables, mais accéder aux meilleurs modèles implique souvent de multiplier les abonnements. Entre ChatGPT Plus, Claude Pro ou encore Gemini Advanced, la facture peut rapidement dépasser plusieurs dizaines d'euros par mois.
C'est précisément ce que cherche à éviter 1minAI, une plateforme qui centralise plusieurs IA génératives dans une seule interface. Son offre à vie est actuellement de retour à moins de 22 €, un tarif qui en fait l'une des promotions les plus agressives du moment.
Voici le 1min.AI Pro (accès à vie) à moins de 22 € au lieu de 205 € chez StackSocial !
Pourquoi choisir l'offre Pro de 1mAI ?
- Un paiement unique pour éviter les abonnements à répétition : avec un tarif d’environ 26 € réglé une seule fois, 1minAI donne accès à sa plateforme à vie, sans mensualité ni renouvellement automatique à surveiller.
- Les principales intelligences artificielles réunies dans une seule interface : GPT-5, Claude Opus, Gemini Pro, Llama, Mistral et plusieurs autres modèles sont accessibles depuis un espace unique, ce qui évite de passer d’un service à l’autre selon les besoins.
- Une solution polyvalente pour le travail comme pour la création : rédaction de contenus, génération d’images, assistance au développement, création audio ou vidéo… 1minAI regroupe un large éventail d’outils capables de répondre aussi bien aux usages quotidiens qu’aux besoins des créateurs et des professionnels.
Une seule plateforme pour accéder aux principaux modèles d'IA
L'intérêt de 1minAI est de regrouper plusieurs modèles sans avoir à jongler entre différents comptes ou abonnements.
La plateforme, notée 7/10 dans son test sur Clubic, donne notamment accès à :
- GPT-5 pour la rédaction et les usages généralistes ;
- Claude Sonnet pour les analyses et les textes longs ;
- Gemini pour les recherches et la génération de contenu ;
- mais aussi à Llama, Mistral et plusieurs modèles spécialisés dans l'image, l'audio ou encore la vidéo.
Le tout est accessible depuis une interface unique qui permet de passer facilement d'un modèle à l'autre selon le type de tâche à réaliser.
Une licence à vie au lieu d'un abonnement mensuel
L'autre argument de cette offre réside dans son modèle économique.
Au lieu de facturer un abonnement récurrent, 1minAI propose actuellement un accès à vie au plan Pro pour moins de 22 €, contre un tarif de référence bien supérieur.
Pour les utilisateurs qui souhaitent simplement profiter des principaux modèles d'IA sans multiplier les prélèvements mensuels, le calcul peut rapidement devenir intéressant.
Jusqu'à un million de crédits renouvelés chaque mois
Contrairement à un accès totalement illimité, 1minAI fonctionne avec un système de crédits.
Le plan Pro comprend 1 million de crédits renouvelés tous les mois, permettant notamment :
- de générer des textes ;
- créer des images ;
- produire du code ;
- transcrire de l'audio ;
- comparer plusieurs modèles d'IA sur une même requête.
Pour un usage personnel ou semi-professionnel, cette enveloppe reste suffisante dans la grande majorité des cas.
Une fonction qui fait la différence : Multi AI Chat
L'une des fonctionnalités les plus pratiques reste Multi AI Chat.
Elle permet d'interroger plusieurs modèles simultanément afin de comparer leurs réponses dans une seule fenêtre.
Plutôt que d'ouvrir successivement ChatGPT, Claude ou Gemini, il devient possible d'obtenir plusieurs analyses en parallèle, un vrai gain de temps pour les créateurs de contenu, les étudiants ou les professionnels.
Pourquoi cette offre attire autant d'utilisateurs
Les plateformes d'IA évoluent rapidement… tout comme leurs tarifs.
Pour beaucoup d'utilisateurs, la multiplication des abonnements devient difficile à justifier lorsqu'il s'agit simplement de profiter ponctuellement des meilleurs modèles.
Avec son paiement unique, 1minAI propose une alternative qui permet de limiter les coûts tout en conservant un accès à plusieurs des IA les plus populaires du moment.
Ce n'est pas une solution destinée aux usages les plus intensifs, mais elle répond parfaitement aux besoins de ceux qui recherchent un outil polyvalent sans engagement mensuel.
✅ Les points forts
- Un paiement unique d'environ 22 €, sans abonnement mensuel ni renouvellement automatique.
- GPT-5, Claude, Gemini, Llama, Mistral et d'autres modèles réunis dans une seule interface.
- Jusqu'à 1 million de crédits renouvelés chaque mois, adaptés à la plupart des usages courants.
- Des outils pour le texte, l'image, l'audio, la vidéo et le code, accessibles depuis une plateforme unique.
- La fonction Multi AI Chat, idéale pour comparer plusieurs réponses en quelques secondes.
❌ Les limites
- Les conversations ne conservent pas de mémoire entre les sessions.
- Les derniers modèles ne sont pas toujours disponibles dès leur lancement officiel.
- Les utilisateurs intensifs peuvent atteindre leur quota de crédits avant la fin du mois.
- La plateforme n'est pas pensée pour le traitement de données professionnelles sensibles.
Voici le 1min.AI Pro (accès à vie) à moins de 22 € au lieu de 205 € chez StackSocial !
Avec son offre à vie à moins de 22 €, 1minAI continue de séduire les utilisateurs qui souhaitent accéder à GPT-5, Claude, Gemini et d'autres modèles sans multiplier les abonnements. La plateforme ne remplace pas totalement les offres premium des éditeurs officiels, mais son rapport fonctionnalités/prix reste particulièrement attractif pour un usage quotidien ou créatif. À ce niveau de tarif, c'est l'une des alternatives les plus intéressantes du moment pour découvrir plusieurs IA depuis une seule interface.
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