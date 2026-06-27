L'intérêt de 1minAI est de regrouper plusieurs modèles sans avoir à jongler entre différents comptes ou abonnements.

La plateforme, notée 7/10 dans son test sur Clubic, donne notamment accès à :

GPT-5 pour la rédaction et les usages généralistes ;

Claude Sonnet pour les analyses et les textes longs ;

Gemini pour les recherches et la génération de contenu ;

mais aussi à Llama, Mistral et plusieurs modèles spécialisés dans l'image, l'audio ou encore la vidéo.

Le tout est accessible depuis une interface unique qui permet de passer facilement d'un modèle à l'autre selon le type de tâche à réaliser.