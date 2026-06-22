Standardiste, commercial, comptable, juriste, community manager… Limova réunit 8 agents IA dans une seule plateforme pour automatiser votre quotidien professionnel, sans compétence technique, et à moindre frais !
Pour qui suit un minimum l’actualité de l’intelligence artificielle, il n’aura pas échappé qu’après l’avènement des LLM et des chatbots, on entre tout aussi vite dans l’ère des agents IA — appelés à devenir aussi indispensables dans votre quotidien que ChatGPT, Gemini ou Claude. Et c’est particulièrement vrai dans votre quotidien professionnel : ces agents s’apprêtent à vous délester de tâches que vous n’auriez pas imaginé pouvoir déléguer à une IA il y a six mois à peine. Que vous soyez étudiant, entrepreneur solo, freelance, dans une startup en croissance, une PME ou un grand groupe, vous pouvez dès maintenant vous équiper d’un ou plusieurs agents IA, sans compétences techniques, et à moindre frais.
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Des agents IA autonomes, pour quoi faire ?
Derrière son nom, Limova cache une promesse ambitieuse : remplacer une bonne partie des tâches administratives, commerciales et marketing chronophages d’une entreprise par une équipe d’assistants IA prêts à l’emploi. Contrairement à un simple chatbot type ChatGPT, ces agents sont connectés directement à vos outils du quotidien (email, agenda, WhatsApp, CRM, réseaux sociaux) et agissent à votre place plutôt que de se contenter de répondre à des questions.
La start-up, basée à Nice, revendique aujourd’hui plus de 30 000 professionnels utilisateurs et une note TrustPilot de 4,9/5 sur plus de 1 000 avis. Elle a également été repérée par plusieurs médias nationaux (Figaro, TF1, BFM Business, LCI).
Concrètement : Limova c’est 8 agents, pour 8 métiers automatisés
Voici ce que chaque agent peut prendre en charge :
📞 Standard téléphonique (Tom)
Décroche les appels 24h/24 et 7j/7, répond sur le site et sur WhatsApp, prend les rendez-vous, transfère les appels qualifiés vers un humain avec tout le contexte nécessaire — disponible en 140 langues.
🗂️ Assistant personnel (Charly)
Lit, trie et répond aux emails, planifie les rendez-vous, rédige des devis et documents.
📈 Commercial (Elio)
Cible les prospects sur LinkedIn, passe les appels de prospection, place les rendez-vous dans l’agenda.💶 Comptable (Manue)
Conseille sur la stratégie financière, anticipe les tensions de trésorerie, suit la rentabilité en temps réel, simule l’impact des décisions.
⚖️ Juridique (Julia)
Rédige contrats, CGV et NDA, repère les clauses risquées, prépare les mises en demeure, répond aux questions juridiques courantes.
🎨 Marketing (John)
Construit la stratégie de contenu, crée des visuels et vidéos, publie et programme les posts sur LinkedIn, Instagram et Facebook.
🔍 SEO (Lou)
Audite le site et les concurrents, rédige des articles de blog optimisés, publie directement sur WordPress, Wix ou Shopify, construit le calendrier éditorial.
👥 Recrutement (Rony)
Rédige les offres d’emploi, trie et note les candidatures, prépare les entretiens, génère contrats et avenants.
Interview du fondateur de Limova dans l’émission Legend
Pourquoi ce n’est pas « juste un ChatGPT de plus »
La différence tient en un mot : l’action. Là où un assistant conversationnel classique se limite à générer du texte, les agents Limova sont branchés sur les outils réels de l’entreprise (Gmail, Outlook, Google Agenda, WhatsApp, HubSpot, Notion, Slack, Stripe, réseaux sociaux) et exécutent directement les tâches : envoi d’emails, prise de rendez-vous, publication de contenus, prospection. L’utilisateur garde le contrôle via un tableau de bord qui retrace en temps réel les actions effectuées par chaque agent.
Aucune compétence technique n’est requise : tout passe par une interface claire ou par message, avec un onboarding personnalisé inclus pour chaque nouvel utilisateur.
✅ Les points forts
- Tout-en-un : 8 agents spécialisés (téléphonie, marketing, SEO, commercial, comptabilité, juridique, RH, assistant personnel) sur une seule plateforme, là où il faudrait normalement jongler entre plusieurs outils
- Aucune compétence technique requise : pilotage par message, à la manière de WhatsApp, sans ligne de code ni configuration complexe
- Connecté à vos outils existants : Gmail, Outlook, Google Agenda, WhatsApp, HubSpot, Notion, Slack, Stripe, réseaux sociaux — pas besoin de changer ses habitudes
- Standard téléphonique disponible 24h/24 : gestion des appels jusqu’à 10 000 appels simultanés, en 140 langues
- Onboarding personnalisé inclus pour chaque nouvel utilisateur, avec support disponible
- Tableau de bord de suivi : visibilité en temps réel sur les actions menées par chaque agent (messages envoyés, posts publiés, statistiques)
- Made in France : équipe basée à Nice, accompagnement d’entreprises à l’internationalEssai gratuit de 7 jours sur les offres Essentiel et Pro, sans engagement immédiat
- Offres adaptées à plusieurs profils : entrepreneurs, freelances, startups, PME, grands groupes, mais aussi étudiants
❌ Les limites
- Coût à la minute pour la téléphonie : l’agent Tom facture 0,20 €/min d’appel en plus de l’abonnement, un coût variable à anticiper selon le volume d’appelsOffre Business+ « sur demande » uniquement : pas de grille tarifaire publique pour les besoins les plus poussés, donc moins de transparence pour les grandes structures
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Avec son offre Essentiel, Limova s’adresse avant tout aux entrepreneurs et dirigeants de PME qui souhaitent déléguer leurs tâches chronophages sans multiplier les outils et les abonnements. Standard téléphonique, prospection commerciale, comptabilité, juridique, marketing, SEO ou RH : la plateforme regroupe huit agents IA spécialisés dans une seule interface, pilotable par simple message, et propose un modèle économique qui tranche avec celui d’une équipe salariée à temps plein.
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