Concrètement : Limova c’est 8 agents, pour 8 métiers automatisés

Voici ce que chaque agent peut prendre en charge :

📞 Standard téléphonique (Tom)

Décroche les appels 24h/24 et 7j/7, répond sur le site et sur WhatsApp, prend les rendez-vous, transfère les appels qualifiés vers un humain avec tout le contexte nécessaire — disponible en 140 langues.

🗂️ Assistant personnel (Charly)

Lit, trie et répond aux emails, planifie les rendez-vous, rédige des devis et documents.

📈 Commercial (Elio)

Cible les prospects sur LinkedIn, passe les appels de prospection, place les rendez-vous dans l’agenda.💶 Comptable (Manue)

Conseille sur la stratégie financière, anticipe les tensions de trésorerie, suit la rentabilité en temps réel, simule l’impact des décisions.

⚖️ Juridique (Julia)

Rédige contrats, CGV et NDA, repère les clauses risquées, prépare les mises en demeure, répond aux questions juridiques courantes.

🎨 Marketing (John)

Construit la stratégie de contenu, crée des visuels et vidéos, publie et programme les posts sur LinkedIn, Instagram et Facebook.

🔍 SEO (Lou)

Audite le site et les concurrents, rédige des articles de blog optimisés, publie directement sur WordPress, Wix ou Shopify, construit le calendrier éditorial.

👥 Recrutement (Rony)

Rédige les offres d’emploi, trie et note les candidatures, prépare les entretiens, génère contrats et avenants.