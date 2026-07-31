Le véritable avantage de cette offre réside dans sa structure tarifaire unique dans l'écosystème des IA génératives, où la quasi-totalité des services premium fonctionnent exclusivement par abonnement mensuel renouvelable. Concrètement, cela signifie qu'un utilisateur rentabilise son investissement initial dès le premier mois comparé à un seul abonnement ChatGPT Plus ou Claude Pro classique, facturé individuellement autour de 20 € mensuels. La contrepartie logique de ce modèle reste que les modèles proposés via 1minAI ne sont pas les versions officielles directes des éditeurs (OpenAI, Anthropic, Google), mais un accès via une plateforme tierce qui les intègre, une nuance importante à connaître avant achat mais qui reste cohérente avec le tarif très réduit de cette offre par rapport aux abonnements officiels cumulés.