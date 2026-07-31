Face à la multiplication des abonnements mensuels pour accéder à ChatGPT, Claude ou Gemini séparément, 1minAI propose une alternative radicale sur StackSocial. Pour environ 22 € en paiement unique, contre 215 € en temps normal, cette plateforme centralise l'accès à vie aux principaux modèles d'IA du marché, sans mensualité ni renouvellement automatique.
1minAI est une plateforme qui regroupe plusieurs grands modèles d'intelligence artificielle dans une interface unique, plutôt que de multiplier les abonnements séparés pour chaque service. La formule Pro donne accès à GPT-5, Claude (Sonnet ou Opus selon disponibilité), Gemini Pro, Llama et Mistral, couvrant aussi bien la génération de texte que d'image et d'audio. Le système repose sur des crédits mensuels renouvelés, avec environ un million de crédits inclus dans l'offre Pro, complétés par des bonus quotidiens selon la connexion.
Pourquoi choisir 1minAI Pro (accès à vie) ?
- Un seul paiement remplace potentiellement trois abonnements mensuels distincts (ChatGPT Plus, Claude Pro, Gemini Advanced)
- Un million de crédits mensuels renouvelés, largement suffisants pour un usage courant de rédaction, génération d'image ou traduction
- Une interface centralisée qui évite de jongler entre plusieurs plateformes et comptes séparés
Une alternative radicale à l'inflation des abonnements autour de l'IA
Face à la hausse continue des tarifs des abonnements IA premium, 1minAI mise sur un modèle économique inversé : plutôt que de payer indéfiniment chaque mois, l'utilisateur règle une seule fois pour un accès permanent. Cette approche s'adresse particulièrement aux utilisateurs réguliers qui jonglent habituellement entre plusieurs IA selon leurs besoins spécifiques, que ce soit GPT-5 pour la rédaction générale, Claude pour l'analyse de documents complexes, ou Gemini pour la recherche d'informations. Le volume de crédits proposé, autour d'un million par mois, correspond selon les estimations à environ 800 000 mots générés ou plusieurs centaines d'images, un usage confortable pour la plupart des besoins courants.
Le paiement unique à vie, l'argument qui change vraiment la donne
Le véritable avantage de cette offre réside dans sa structure tarifaire unique dans l'écosystème des IA génératives, où la quasi-totalité des services premium fonctionnent exclusivement par abonnement mensuel renouvelable. Concrètement, cela signifie qu'un utilisateur rentabilise son investissement initial dès le premier mois comparé à un seul abonnement ChatGPT Plus ou Claude Pro classique, facturé individuellement autour de 20 € mensuels. La contrepartie logique de ce modèle reste que les modèles proposés via 1minAI ne sont pas les versions officielles directes des éditeurs (OpenAI, Anthropic, Google), mais un accès via une plateforme tierce qui les intègre, une nuance importante à connaître avant achat mais qui reste cohérente avec le tarif très réduit de cette offre par rapport aux abonnements officiels cumulés.
✅ Les points forts
- Paiement unique à vie, sans mensualité récurrente à gérer
- Accès centralisé à plusieurs modèles IA majeurs depuis une seule interface
- Volume de crédits mensuels généreux, adapté à un usage courant régulier
❌ Les limites
- Accès via une plateforme tierce, non directement via les abonnements officiels OpenAI, Anthropic ou Google
- Système de crédits mensuels qui peut limiter les usages les plus intensifs une fois le quota atteint
- Disponibilité des modèles les plus récents parfois différée par rapport aux versions officielles directes
À environ 22 €, 1minAI Pro devient une alternative économique sérieuse pour qui utilise régulièrement plusieurs IA génératives sans vouloir cumuler les abonnements mensuels. Cette offre à vie permet de couvrir l'essentiel des besoins courants en texte, image et audio pour une fraction du coût cumulé des abonnements premium officiels.
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