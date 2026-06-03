Les abonnements IA se multiplient. Entre ChatGPT Plus, Claude Pro, Gemini Advanced ou encore les outils de génération d’images, il n’est plus rare de dépasser 20 à 60 € par mois pour accéder aux modèles les plus performants du marché.
Voici le 1min.AI Pro (accès à vie) à moins de 26 € au lieu de 215 € chez StackSocial !
Face à cette inflation des services, certaines plateformes misent sur une approche différente. C’est notamment le cas de 1minAI, qui propose actuellement un accès à plusieurs grands modèles d’intelligence artificielle via une licence à vie disponible pour moins de 26 €. Une offre qui attire l’attention des utilisateurs souhaitant éviter les prélèvements mensuels à répétition.
Pourquoi choisir le logiciel de 1min.AI ?
- Un achat unique sans abonnement à gérer : pour environ 26 € payés une seule fois, vous bénéficiez d’un accès à vie au service, sans mensualité ni renouvellement automatique.
- Les principales IA réunies au même endroit : GPT-5, Claude Opus, Gemini Pro, Llama, Mistral et d'autres modèles sont accessibles depuis une interface centralisée, évitant de jongler entre plusieurs plateformes.
- Une plateforme capable de répondre à de nombreux usages : rédaction, génération d'images, création audio, assistance au développement ou encore production de contenus vidéo, 1minAI couvre un large éventail de besoins professionnels et créatifs.
Une seule plateforme pour accéder aux principales IA du marché
Le principe de 1minAI est simple : regrouper plusieurs modèles d'intelligence artificielle dans une interface unique.
Notée 7/10 dans son avis détaillé, la plateforme permet notamment d'accéder à : GPT-5, Claude, Gemini, Mistral ainsi qu'à plusieurs outils spécialisés dans la génération d'images, de contenus audio ou de code. L'objectif est d'éviter de multiplier les abonnements et les interfaces tout en conservant l'accès à différents modèles selon les besoins.
Pour les utilisateurs qui alternent régulièrement entre ChatGPT et Claude, cette centralisation représente souvent l'un des principaux arguments du service.
Une formule à vie qui change la donne
L'élément qui distingue réellement 1minAI de ses concurrents reste son modèle économique. Plutôt que de proposer un abonnement récurrent, la plateforme commercialise actuellement une licence à vie à moins de 27 €.
Concrètement, cela permet de continuer à utiliser le service sans mensualité supplémentaire, tout en bénéficiant d'un quota de crédits renouvelé chaque mois. Dans un contexte où les principaux services IA facturent généralement entre 20 et 25 € par mois chacun, l'économie potentielle devient rapidement significative pour les utilisateurs occasionnels ou intermédiaires.
Jusqu'à un million de crédits par mois
L'offre inclut jusqu'à 1 million de crédits mensuels, utilisables selon les modèles et les fonctionnalités sollicitées.
Cela permet notamment :
- de rédiger des textes
- résumer des documents
- générer des images
- créer du contenu marketing
- produire du code
- ou comparer les réponses de plusieurs IA simultanément
Pour un usage classique, ce volume reste largement suffisant pour couvrir plusieurs centaines de requêtes chaque mois.
Une fonction particulièrement intéressante : Multi AI Chat
Parmi les outils les plus appréciés de la plateforme figure le Multi AI Chat.
Cette fonctionnalité permet d'interroger plusieurs modèles sur une même question et de comparer leurs réponses dans une seule interface.
Plutôt que d'ouvrir successivement ChatGPT, Claude ou Gemini, l'utilisateur obtient instantanément plusieurs analyses côte à côte.
Un gain de temps appréciable pour :
- les étudiants
- les créateurs de contenu
- les développeurs
- ou les professionnels qui souhaitent confronter différents points de vue générés par IA
✅ Les points forts
- GPT-5, Claude, Gemini et plusieurs autres modèles réunis dans une seule interface, sans multiplier les abonnements.
- Une licence à vie à moins de 27 €, particulièrement agressive face aux abonnements mensuels classiques.
- Jusqu'à 1 million de crédits renouvelés chaque mois, adaptés à la majorité des usages courants.
- Des outils texte, image, audio et code accessibles depuis une même plateforme.
- La fonction Multi AI Chat, idéale pour comparer plusieurs modèles en quelques secondes.
- Une visibilité claire sur la consommation des crédits, avant chaque requête.
❌ Les limites
- Les conversations ne bénéficient pas d'une mémoire persistante entre les sessions.
- Les nouveaux modèles peuvent parfois arriver avec un léger décalage par rapport aux plateformes officielles.
- L'interface reste relativement dense pour les nouveaux utilisateurs.
- Les crédits peuvent être consommés rapidement sur les usages les plus intensifs, notamment en génération d'images ou de contenus multimédias.
- Le service n'est pas destiné au traitement de données professionnelles sensibles.
Voici le 1min.AI Pro (accès à vie) à moins de 26 € au lieu de 215 € chez StackSocial !
Avec son offre à vie actuellement proposée à moins de 26 €, 1minAI s'adresse avant tout aux utilisateurs qui souhaitent accéder à plusieurs modèles d'intelligence artificielle sans multiplier les abonnements mensuels. GPT-5, Claude, Gemini, génération d'images, audio ou code : la plateforme regroupe l'essentiel dans une seule interface et propose un modèle économique qui tranche avec celui des grands acteurs du secteur.
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