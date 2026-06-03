Le principe de 1minAI est simple : regrouper plusieurs modèles d'intelligence artificielle dans une interface unique.

Notée 7/10 dans son avis détaillé, la plateforme permet notamment d'accéder à : GPT-5, Claude, Gemini, Mistral ainsi qu'à plusieurs outils spécialisés dans la génération d'images, de contenus audio ou de code. L'objectif est d'éviter de multiplier les abonnements et les interfaces tout en conservant l'accès à différents modèles selon les besoins.

Pour les utilisateurs qui alternent régulièrement entre ChatGPT et Claude, cette centralisation représente souvent l'un des principaux arguments du service.