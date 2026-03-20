ChatGPT Plus, Claude Pro, Gemini Advanced… cumuler les abonnements IA devient vite une dépense sérieuse. Avec le code promo MARCH15, 1minAI propose un accès à vie à sa plateforme tout‑en‑un à moins de 30 €. Un rapport prix/fonctionnalités imbattable à l'heure où l'IA s'impose partout.
L'essor des modèles IA génératifs a créé un nouveau problème : la multiplication des abonnements. ChatGPT Plus pour la rédaction, Claude pour l'analyse de documents, Gemini pour l'intégration Google, Midjourney pour les images… la facture mensuelle grimpe très vite, souvent sans que l'on utilise pleinement chaque outil.
C'est précisément pour répondre à ce problème que 1minAI s'est imposé comme une alternative crédible : une seule plateforme qui centralise les grands modèles du marché (GPT‑4o, Claude 3, Gemini Pro, Llama 3, Mistral et bien d'autres) avec des outils de création de contenus texte, image, audio et vidéo. Grâce au code promo MARCH15 sur StackSocial, l'abonnement Pro à vie est accessible à 34 $ (environ 29 € au taux actuel), soit un paiement unique qui remplace potentiellement des dizaines d'euros de factures mensuelles.
Pourquoi s'intéresser à 1minAI Pro à vie ?
- Un seul paiement de 29 € pour un accès à vie à 1minAI avec le code promo MARCH15
- 20+ modèles IA accessibles depuis un tableau de bord unique : GPT‑4o, GPT‑4 Turbo, Claude 3 (Opus, Sonnet, Haïku), Gemini Pro 1.5, Llama 3 70b, Mistral 8x7b et d'autres, pour choisir le meilleur modèle selon la tâche à accomplir.
- Une plateforme tout‑en‑un : rédaction, SEO, génération d'images, outils audio (text‑to‑speech, transcription, clonage de voix), vidéo, analyse de PDF et bien plus, sans multiplier les apps tierces.
Une solution polyvalente et largement suffisante
1minAI se distingue surtout par sa polyvalence : selon la tâche, il est possible de basculer instantanément entre différents modèles sans changer d'interface. Pour un article de blog, on peut utiliser GPT‑4o, pour une analyse fine d'un document complexe, Claude 3 Opus, pour une réponse rapide, Mistral ou Llama 3. Ce choix du modèle selon le contexte est précisément ce qui manque aux abonnements classiques qui enferment dans un seul écosystème.
Concrètement, avec 1 000 000 de crédits par mois, un utilisateur peut générer environ 805 000 mots, conduire 1 933 recherches SEO de mots‑clés, créer jusqu'à 161 images ou transcrire 4 833 secondes d'audio, sans compter les 15 000 crédits offerts quotidiennement pour simple connexion. Pour un créateur de contenus, un solopreneur ou un professionnel du marketing, c'est largement suffisant pour un usage intensif mensuel.
Lancé en 2023, le service 1minAI est un véritable couteau-suisse qui rassemble une grande variété d'intelligences artificielles (ChatGPT, DALL.E, Midjourney et bien d'autres). Cette plateforme peut être utilisée pour générer, traduire, résumer ou rallonger du texte, pour générer des images, des vidéos ou des discours. 1minAI est disponible en ligne en mode freemium.
- Interface moderne.
- Nombreux outils IA.
- Version gratuite disponible.
- Modèle lifetime
- Pas d'accès immédiat aux derniers modèles
- Pas de mémoire entre conversations
- Pas d'accompagnement sur le choix du modèle
1minAI vs les abonnements IA classiques
|Outil
|Tarif mensuel
|Coût annuel estimé
|ChatGPT Plus
|~22 €/mois
|~264 €/an
|Claude Pro
|~20 €/mois
|~240 €/an
|Gemini Advanced
|~22 €/mois
|~264 €/an
|Midjourney Basic
|~10 €/mois
|~120 €/an
|1minAI Pro à vie
|Paiement unique ~31 €
|0 €/an après achat
Notre verdict sur ce deal 1minAI
L'abonnement à vie 1minAI Pro à 34 $ avec le code MARCH15 est l'une des offres les plus cohérentes du moment pour qui cherche à centraliser ses outils IA sans se ruiner en abonnements mensuels cumulatifs.
Avec 1 000 000 de crédits par mois, l'accès à plus de 20 modèles phares (GPT‑4o, Claude 3, Gemini Pro, Llama 3, Mistral) et une suite complète d'outils de création, la plateforme couvre une très large majorité des usages professionnels courants pour un paiement unique de moins de 31 €. Pour les profils qui utilisent déjà l'IA régulièrement, le retour sur investissement se calcule en quelques semaines.
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- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
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