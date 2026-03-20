L'essor des modèles IA génératifs a créé un nouveau problème : la multiplication des abonnements. ChatGPT Plus pour la rédaction, Claude pour l'analyse de documents, Gemini pour l'intégration Google, Midjourney pour les images… la facture mensuelle grimpe très vite, souvent sans que l'on utilise pleinement chaque outil.

C'est précisément pour répondre à ce problème que 1minAI s'est imposé comme une alternative crédible : une seule plateforme qui centralise les grands modèles du marché (GPT‑4o, Claude 3, Gemini Pro, Llama 3, Mistral et bien d'autres) avec des outils de création de contenus texte, image, audio et vidéo. Grâce au code promo MARCH15 sur StackSocial, l'abonnement Pro à vie est accessible à 34 $ (environ 29 € au taux actuel), soit un paiement unique qui remplace potentiellement des dizaines d'euros de factures mensuelles.

