En mars 2026, alors que les abonnements mensuels aux IA cumulent des factures à trois chiffres sur l'année, une formule lifetime permet d'accéder à GPT-5, Claude Opus et Sonnet et d'autres IA pour un paiement unique d'environ 30€.
Le printemps s'annonce chargé côté IA : GPT-5.4 a débarqué début mars, Claude Opus 4.6 et Sonnet 4.6 trustent les benchmarks depuis février, et les tarifs d'abonnement, eux, n'ont pas baissé d'un centime. Dans ce contexte, la plateforme 1minAI fait figure d'outsider malin en regroupant ces modèles de pointe dans une interface unique, pour un paiement à vie.
Avec le code promo MARCH15 appliqué sur StackSocial, le plan Pro tombe à environ 34 $ (soit à peu près 30 €), contre un prix catalogue de 234 $. Une formule qui s'adresse avant tout à ceux qui veulent exploiter plusieurs IA au quotidien sans empiler les abonnements mensuels.
GPT-5 et Claude dans une même app à 30€ : ce que cache réellement cette offre
Soyons clairs sur ce que vous obtenez : un accès à vie au plan Pro de 1minAI, avec 1 000 000 de crédits renouvelés chaque mois. Ce million de crédits n'est pas de l'illimité au sens strict, mais il couvre très largement un usage quotidien soutenu : environ 800 000 mots générés, plus de 160 images, ou encore une douzaine de vidéos par mois selon les estimations de la plateforme. En complément, des crédits bonus (jusqu'à 450 000 supplémentaires) peuvent être obtenus via la visite quotidienne de l'app, le parrainage ou les avis.
Le vrai intérêt de cette offre tient au moment : GPT-5.4 s'impose comme le modèle le plus polyvalent d'OpenAI pour les tâches agentiques et le code, tandis que Claude Sonnet 4.6 rivalise avec les performances d'Opus à un coût habituellement réservé au segment premium. Accéder aux deux via un seul paiement, sans se soucier d'un renouvellement mensuel, représente une économie substantielle. À titre de comparaison, un mois de ChatGPT Plus coûte déjà 20€, et Claude Pro 18€ par mois.
Ce que 1minAI permet vraiment de faire au quotidien
La force de 1minAI réside dans la diversité des modèles accessibles depuis un tableau de bord unique. Vous pouvez confier un résumé de document complexe à Claude Opus, basculer sur GPT-5 pour rédiger un mail percutant, puis solliciter Midjourney ou DALL·E pour créer un visuel. L'interface est organisée par type de création (texte, image, audio, vidéo, traduction), et chaque outil repose sur le moteur IA de votre choix. Comme le souligne notre test de 1minAI, la plateforme séduit par sa simplicité d'accès et la richesse de son catalogue, même si l'accompagnement dans le choix du bon modèle reste perfectible.
Ce qui manque à 1minAI par rapport aux services natifs
Gardons les pieds sur terre : l'accès aux modèles se fait exclusivement via l'interface 1minAI, pas depuis les plateformes d'origine. Vous ne retrouverez donc pas la mémoire longue de Claude, les projets d'OpenAI, les plugins natifs ou les capacités agentiques avancées comme les agent teams d'Opus 4.6.
Ce qu'il faut savoir avant de se décider
Pour un utilisateur qui veut explorer l'IA, comparer les modèles et s'en servir au quotidien pour des tâches de rédaction, de création visuelle ou de recherche, cette formule offre un rapport valeur/prix difficile à concurrencer. En revanche, les professionnels ayant besoin des fonctionnalités natives les plus avancées devront garder un abonnement dédié en parallèle.
✅ Les points forts
- Accès à GPT-5, Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.6, Gemini, Mistral et bien d'autres pour un paiement unique d'environ 30 €
- 1 000 000 de crédits mensuels renouvelés automatiquement, largement suffisants pour un usage régulier et même intensif
- Interface tout-en-un couvrant texte, image, audio et vidéo, évitant de jongler entre plusieurs comptes
- Application disponible sur tous les supports : Web, Chrome, Mac, Windows, iPhone, Android
- Note de 4,7/5 sur Trustpilot avec plus de 20 000 ventes sur StackSocial
❌ Les points faibles
- Pas d'accès aux fonctionnalités natives des plateformes d'origine (mémoire de session, plugins, projets, agent teams)
- Interface uniquement en anglais
- Pas de recommandation contextuelle pour guider le choix du modèle selon la tâche
- Les derniers modèles ne sont pas toujours disponibles dès leur sortie officielle
- L'achat passe par StackSocial, une marketplace moins familière que les canaux habituels
✅ Verdict de la rédaction :
À environ 30 € en paiement unique, l'offre lifetime 1minAI avec le code MARCH15 constitue l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment pour quiconque souhaite utiliser GPT-5, Claude Opus, Claude Sonnet et une dizaine d'autres modèles sans multiplier les abonnements. Cette formule s'adresse en priorité aux freelances, étudiants, créateurs de contenu et curieux de l'IA qui veulent un accès large et économique pour travailler, expérimenter et comparer les modèles.
Ceux qui ont besoin de l'écosystème natif complet d'OpenAI ou d'Anthropic, avec les fonctions agentiques de pointe et la mémoire persistante, devront en revanche conserver leur abonnement dédié. Pour tous les autres, c'est une offre qu'il serait dommage de laisser passer, d'autant que le code MARCH15 reste valable jusqu'au 29 mars.
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