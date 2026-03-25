Le printemps s'annonce chargé côté IA : GPT-5.4 a débarqué début mars, Claude Opus 4.6 et Sonnet 4.6 trustent les benchmarks depuis février, et les tarifs d'abonnement, eux, n'ont pas baissé d'un centime. Dans ce contexte, la plateforme 1minAI fait figure d'outsider malin en regroupant ces modèles de pointe dans une interface unique, pour un paiement à vie.

Avec le code promo MARCH15 appliqué sur StackSocial, le plan Pro tombe à environ 34 $ (soit à peu près 30 €), contre un prix catalogue de 234 $. Une formule qui s'adresse avant tout à ceux qui veulent exploiter plusieurs IA au quotidien sans empiler les abonnements mensuels.