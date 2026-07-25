Plusieurs signataires sont directement concernés par l’issue de ce débat. NVIDIA et Microsoft Azure vendent des puces et de la capacité de calcul aux laboratoires d’intelligence artificielle. Plus les modèles restent interchangeables, plus la demande en GPU et en location de serveurs cloud augmente pour l’ensemble du secteur. Anthropic n’a pas signé le texte : l’entreprise a plutôt demandé à l’administration Trump de répondre aux accusations de pillage technologique visant les laboratoires chinois, un choix cohérent avec son modèle économique, fondé sur des intelligences artificielles propriétaires. Le nom d’OpenAI, ne figurait pas dans la version publiée vendredi selon les premiers comptes rendus. Il apparaît désormais sur la page officielle de Microsoft, mise à jour samedi.

Mistral, qui distribue certains de ses modèles sous licence Apache 2.0 via Le Chat, fait partie des rares laboratoires européens présents dans la liste des signataires. Les gouvernements européens comptent en partie sur ce type d’accès ouvert pour construire leur souveraineté numérique, plutôt que sur une dépendance aux seules API propriétaires américaines, et Washington toucherait par ricochet cette stratégie en cas de restriction généralisée.

Washington a imposé, retiré, puis réautorisé plusieurs fois l’exportation de ses GPU les plus avancés vers la Chine en moins de deux ans, au gré des tensions diplomatiques. Rien ne garantit qu’une politique aujourd’hui favorable aux modèles ouverts résiste à un revirement comparable, si de nouvelles accusations de pillage technologique touchent des laboratoires chinois.

Elon Musk, qui dirige une activité d'intelligence artificielle au sein de sa société spatiale SpaceX, a affirmé sur X soutenir pleinement le texte, sans que SpaceX ait officiellement signé le document.