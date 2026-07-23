Fable le 1er juillet, Kimi K3 mi-juillet : deux semaines pour distiller un géant ?

La distillation est une technique d'entraînement IA courante : un modèle plus petit apprend des sorties d'un modèle plus grand pour gagner en compétence à moindre coût. Elle est légale quand les conditions d'usage la permettent, et constitue une violation de droits de PI quand elles l'interdisent. La nuance est essentielle pour comprendre ce dont Moonshot est précisément accusé.

Le problème du calendrier est le suivant. Fable, le modèle d'Anthropic, est accessible publiquement depuis le 1er juillet 2026. Kimi K3 est sorti environ deux semaines plus tard. Distiller un modèle de 2,8 trillions de paramètres en deux semaines, à partir d'un modèle lui-même public depuis quinze jours : l'exercice relève davantage du tour de force que de la fraude discrète. Des experts en IA ont publiquement contesté la plausibilité technique de l'accusation, arguant que les capacités de K3 ne peuvent pas s'expliquer uniquement par une distillation depuis Fable.

La deuxième accusation portée par Kratsios va plus loin. Il allègue que Moonshot aurait acquis des serveurs Nvidia GB300 (la génération Blackwell) et y aurait accédé via la Thaïlande. Ces serveurs sont explicitement interdits à la vente aux entreprises chinoises par les contrôles à l'export américains. Si cette allégation est fondée, elle constitue une violation distincte et potentiellement plus grave que la distillation. Moonshot n'a, à ce stade, pas répondu aux demandes de commentaire.

Le précédent DeepSeek, ou comment l'histoire se répète depuis janvier 2025

Ce n'est pas la première fois que ce scénario se déroule. En janvier 2025, DeepSeek avait produit exactement le même effet : un modèle chinois aux performances surprenantes, des accusations de distillation depuis les modèles OpenAI, un débat intense sur les preuves. Le résultat avait été partiel : bans des applications DeepSeek sur les appareils gouvernementaux dans plusieurs pays, mais les weights du modèle sont restés librement téléchargeables. C'est la contrainte inhérente à l'open-weight : une fois les fichiers distribués, il devient très difficile d'interdire leur usage effectivement.

Kimi K3 est dans la même position. Même si Moonshot finit inscrit sur l'Entity List américaine, les weights de K3 déjà téléchargés restent disponibles. Des voix à Washington, dont celle de Dean Ball (Head of Strategic Futures chez OpenAI, et ancien conseiller IA de la Maison Blanche), proposent d'aller plus loin : restreindre ou interdire formellement l'utilisation des modèles open-weight chinois aux États-Unis. Une position qui n'est pas neutre venant d'un représentant du principal concurrent commercial de Moonshot, mais qui reflète une ligne de plus en plus assumée à Washington.

En Europe, le cadre légal est différent. L'AI Act prévoit des exemptions spécifiques pour les modèles open-weight généraliste, sauf en cas de « risque systémique » avéré. Une restriction à l'américaine sur les modèles chinois n'aurait pas d'équivalent automatique en droit européen. Kimi K3 reste librement accessible en France.