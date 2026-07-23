Washington accuse Moonshot d'avoir distillé le modèle Fable d'Anthropic pour créer Kimi K3. Le Treasury brandit les sanctions. L'accusation vient d'une seule partie et résiste mal à l'examen technique. Ce qui est certain, c'est l'escalade.
Mi-juillet 2026, Moonshot, l'une des startup IA les plus en vogue de Chine aux côtés de Deepseek et Z.ai, lance Kimi K3 en open-weight. Le modèle sort avec des performances qui bousculent les benchmarks du secteur et alimentent un débat déjà vif sur la capacité des labs américains à maintenir leur avance. Quelques jours plus tard, la Maison Blanche intervient.
Michael Kratsios, directeur de l'OSTP (le bureau de politique scientifique de la Maison Blanche), accuse Moonshot d'une distillation à grande échelle menée depuis Fable, le modèle open source d'Anthropic publié le 1er juillet. Scott Bessent, secrétaire au Trésor, a confirmé dans la foulée que sanctions et inscription sur l'Entity List sont « sur la table. » Une mise en demeure sérieuse. Mais l'accusation elle-même mérite d'être examinée.
Fable le 1er juillet, Kimi K3 mi-juillet : deux semaines pour distiller un géant ?
La distillation est une technique d'entraînement IA courante : un modèle plus petit apprend des sorties d'un modèle plus grand pour gagner en compétence à moindre coût. Elle est légale quand les conditions d'usage la permettent, et constitue une violation de droits de PI quand elles l'interdisent. La nuance est essentielle pour comprendre ce dont Moonshot est précisément accusé.
Le problème du calendrier est le suivant. Fable, le modèle d'Anthropic, est accessible publiquement depuis le 1er juillet 2026. Kimi K3 est sorti environ deux semaines plus tard. Distiller un modèle de 2,8 trillions de paramètres en deux semaines, à partir d'un modèle lui-même public depuis quinze jours : l'exercice relève davantage du tour de force que de la fraude discrète. Des experts en IA ont publiquement contesté la plausibilité technique de l'accusation, arguant que les capacités de K3 ne peuvent pas s'expliquer uniquement par une distillation depuis Fable.
La deuxième accusation portée par Kratsios va plus loin. Il allègue que Moonshot aurait acquis des serveurs Nvidia GB300 (la génération Blackwell) et y aurait accédé via la Thaïlande. Ces serveurs sont explicitement interdits à la vente aux entreprises chinoises par les contrôles à l'export américains. Si cette allégation est fondée, elle constitue une violation distincte et potentiellement plus grave que la distillation. Moonshot n'a, à ce stade, pas répondu aux demandes de commentaire.
Le précédent DeepSeek, ou comment l'histoire se répète depuis janvier 2025
Ce n'est pas la première fois que ce scénario se déroule. En janvier 2025, DeepSeek avait produit exactement le même effet : un modèle chinois aux performances surprenantes, des accusations de distillation depuis les modèles OpenAI, un débat intense sur les preuves. Le résultat avait été partiel : bans des applications DeepSeek sur les appareils gouvernementaux dans plusieurs pays, mais les weights du modèle sont restés librement téléchargeables. C'est la contrainte inhérente à l'open-weight : une fois les fichiers distribués, il devient très difficile d'interdire leur usage effectivement.
Kimi K3 est dans la même position. Même si Moonshot finit inscrit sur l'Entity List américaine, les weights de K3 déjà téléchargés restent disponibles. Des voix à Washington, dont celle de Dean Ball (Head of Strategic Futures chez OpenAI, et ancien conseiller IA de la Maison Blanche), proposent d'aller plus loin : restreindre ou interdire formellement l'utilisation des modèles open-weight chinois aux États-Unis. Une position qui n'est pas neutre venant d'un représentant du principal concurrent commercial de Moonshot, mais qui reflète une ligne de plus en plus assumée à Washington.
En Europe, le cadre légal est différent. L'AI Act prévoit des exemptions spécifiques pour les modèles open-weight généraliste, sauf en cas de « risque systémique » avéré. Une restriction à l'américaine sur les modèles chinois n'aurait pas d'équivalent automatique en droit européen. Kimi K3 reste librement accessible en France.
Ce que ça change pour les développeurs européens si les sanctions tombent
La question concrète pour les entreprises françaises et européennes qui utilisent Kimi K3 : que se passe-t-il si Moonshot est inscrit sur l'Entity List ? Les entreprises européennes ayant des partenaires ou des contrats américains risquent d'entrer dans une zone grise légale. L'Entity List américaine a une portée extraterritoriale partielle, et les entreprises qui traitent avec des sociétés américaines doivent s'y conformer sous peine d'exclusion du marché américain.
Un élément de contexte mérite d'être ajouté. Anthropic, la « victime alléguée » dans ce dossier, vient tout juste de voir son accord de règlement de droits d'auteur à 1,5 milliard de dollars approuvé par un tribunal, la semaine précédant les accusations. La société se retrouve simultanément au centre d'un conflit géopolitique majeur, avec son propre modèle Fable au cœur de l'affaire. Une exposition médiatique et judiciaire que peu d'entreprises IA auraient à gérer en même temps.
La tension de fond est simple à formuler, même si elle est difficile à résoudre. Pendant des années, les labs américains ont promu l'open source (le « Open » d'OpenAI venait de là) comme garantie de liberté, de neutralité et d'innovation partagée. DeepSeek, puis Kimi, ont joué ce jeu à la lettre. Washington construit maintenant une nouvelle catégorie juridique, celle de la distillation industrielle clandestine décrite par Bessent, pour un problème que ses politiques de modèles ouverts ont rendu difficile à circonscrire. Les accusations contre Moonshot seront peut-être confirmées. Mais le cadre qui permettrait de les établir formellement n'existe pas encore.