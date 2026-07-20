La sortie du nouveau modèle IA Kimi K3 a créé de forts remous au sein de la Silicon Valley. De quoi peut-être expliquer les réactions de certains !
Ces derniers jours ont fait mal au secteur de l'IA américaine. Après la surprise DeepSeek en janvier 2025, la Chine fait en effet à nouveau tembler la Silicon Valley, avec la sortie de Qwen 3.8 d'Alibaba et de Kimi K3, développé par Moonshot. Et c'est surtout cette dernière IA qui fait réagir du côté des États-Unis, au vu de ses incroyables performances. Du côté d'OpenAI, on parle même de l'avénement d'une nouvelle ère.
Kimi K3, l'avénement du « communisme de l'IA » ?
Que faire quand un concurrent réussit trop bien ? Peut-être agiter la peur. C'est la voie que prennent certains du côté d'OpenAI, avec son chef des « futurs stratégiques » Dean W. Ball qui a posté un long message sur X, pour y commenter l'irruption de Kimi K3.
Et son problème majeur avec ce modèle tient moins à ses performances qu'au fait qu'il soit open source. Derrière lui, ce serait toute une vision communiste chinoise qui chercherait à s'imposer dans le secteur de l'IA, contre le modèle capitalistique américain.
« L'une des conséquences probables d’un monde dominé par les modèles à poids ouverts est un communisme de l'IA à part entière, ce qui correspond précisément à ce que propose la Chine : plutôt qu'un produit de marché, l'IA est un "bien public" qui sera, à terme, fourni par l"État sous la forme d'une sorte d'"infrastructure publique numérique" » explique-t-il ainsi.
OpenAI reconnaît la qualité de l'IA chinoise
Résultat, il cherche subtilement à faire passer le message que le gouvernement américain devrait prendre des mesures pour reguler l'utilisation de modèles IA open-source. « Je suppose que l'administration Trump finira par se rendre compte que sa meilleure stratégie dans ce domaine serait de créer d'importants risques réglementaires autour de l'utilisation des modèles chinois à poids ouverts » exprime-t-il dans l'un des points de son message, dans l'idée de préserver le modèle capitalistique des acteurs américains de l'IA.
À noter ici que le problème de Dean W. Ball tient bien plus à l'environnement que sont en trains de créer les modèles open source chinois qu'à la qualité de Kimi K3. Sur ce point, il est plutôt laudateur, et se refuse à y voir une simple pâle copie des productions. « C'est un très bon modèle ! Je ne pense pas que ses performances puissent s'expliquer par la distillation ou quoi que ce soit de ce genre. Lors des sessions de codage agentique, il semble être pratiquement à la hauteur des meilleurs modèles publics du premier trimestre 2026 » affirme-t-il.