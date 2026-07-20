Que faire quand un concurrent réussit trop bien ? Peut-être agiter la peur. C'est la voie que prennent certains du côté d'OpenAI, avec son chef des « futurs stratégiques » Dean W. Ball qui a posté un long message sur X, pour y commenter l'irruption de Kimi K3.

Et son problème majeur avec ce modèle tient moins à ses performances qu'au fait qu'il soit open source. Derrière lui, ce serait toute une vision communiste chinoise qui chercherait à s'imposer dans le secteur de l'IA, contre le modèle capitalistique américain.

« L'une des conséquences probables d’un monde dominé par les modèles à poids ouverts est un communisme de l'IA à part entière, ce qui correspond précisément à ce que propose la Chine : plutôt qu'un produit de marché, l'IA est un "bien public" qui sera, à terme, fourni par l"État sous la forme d'une sorte d'"infrastructure publique numérique" » explique-t-il ainsi.