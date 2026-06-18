Wang Yi joue la carte de l'ouverture

Le chef de la diplomatie chinoise a annoncé que Pékin « accélère l'établissement d'une organisation mondiale de coopération sur l'IA » et invite l'ensemble des pays à y participer. L'annonce s'accompagnait de la publication d'un livre blanc chinois sur la gouvernance mondiale, dont le ton visait directement Washington sans le nommer. Zhao Haibing, vice-président de la principale agence économique chinoise, a critiqué explicitement « les approches fermées, exclusives et monopolistiques du développement technologique ». Pour acheminer l'initiative, Pékin a indiqué s'appuyer sur les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai, les structures multilatérales où les États-Unis n'ont pas voix au chapitre.

La manœuvre s'inscrit dans une progression calculée depuis juillet 2025, quand Li Qiang avait annoncé cette organisation mondiale à Shanghai, quelques jours après que Washington publiait son propre plan d'action pour l'IA. Depuis, Pékin a soigneusement bâti son argumentaire commercial : ses modèles open source (DeepSeek, Qwen) représentent 17,1 % des téléchargements mondiaux sur Hugging Face (la plateforme de distribution de modèles libres la plus utilisée dans le monde), devant les modèles américains (15,86 %) pour la première fois depuis janvier 2025, selon une étude MIT-Hugging Face. Ces modèles sont téléchargeables gratuitement, fonctionnent sur du matériel modeste et ne nécessitent ni abonnement ni condition de localisation des données. En Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, ils comblent un vide que les restrictions d'export américaines creusent depuis deux ans, complétés par un accès à une puissance de calcul indépendante de NVIDIA et d'autres géants américains du secteur.