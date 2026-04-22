Le basculement date de janvier 2025. DeepSeek publie son modèle de raisonnement R1 sous licence MIT, librement téléchargeable et modifiable. Ses performances rivalisent avec celles des modèles américains fermés, pour un coût d'inférence considérablement inférieur. La Chine a depuis multiplié les relais. Z.ai (ex-Zhipu), Moonshot avec Kimi K2.5, Alibaba avec Qwen et MiniMax suivent la même recette. Sur Hugging Face, la famille Qwen a dépassé Llama de Meta en téléchargements cumulés fin 2025.

Les labos américains protègent leurs modèles derrière des API payantes. Les labos chinois les publient en accès libre. Les développeurs téléchargent, adaptent et déploient sans négocier de contrat commercial. Selon les données a16z et OpenRouter, les modèles chinois représentent près de 30 % de l'utilisation mondiale d'IA. L'écart entre téléchargements et usage montre que ces modèles ne sont pas juste testés : ils sont mis en production.

Le Sud global adopte, l'Europe aussi, Mistral cherche sa place

L'adoption ne se concentre pas sur un seul continent. En Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, les modèles chinois comblent un vide. Les modèles américains propriétaires exigent des cartes de crédit, des abonnements et un accès réseau vers des serveurs situés aux États-Unis. Les restrictions à l'export américaines coupent certains pays de l'offre. DeepSeek est gratuit, fonctionne sur du matériel modeste et ne pose pas de condition de localisation des données. Le PDG de Hugging Face a lui-même alerté sur la montée en puissance de ces modèles, y compris en Europe.

Les entreprises et administrations du continent cherchent aussi une alternative aux API américaines. Mistral AI, la licorne française, occupe ce créneau avec un positionnement « souverain ». L'entreprise a levé 1,7 milliard d'euros fin 2025, construit un datacenter en Suède et vise le milliard de chiffre d'affaires en 2026. 72 % des grandes entreprises européennes qui déploient un modèle open source choisiraient Mistral Large, selon une estimation sectorielle. La conformité RGPD et l'AI Act pèsent plus que les benchmarks.

La comparaison s'arrête là. Mistral reste tiraillée entre open source et modèles propriétaires. Son modèle commercial le plus ambitieux, Mistral Large, est distribué via Azure de Microsoft. Sur Hugging Face, les téléchargements de Codestral (380 000 la première semaine d'avril) restent loin derrière Qwen3-72B (640 000). La stratégie chinoise mise sur le volume et l'écosystème captif. Celle de Mistral cible la conformité et l'entreprise européenne. Deux approches de l'open source, deux définitions de la souveraineté.