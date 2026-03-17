Leanstral : l'IA qui prouve qu'elle a raison, et pourquoi ça compte

La troisième annonce est la plus discrète. Elle pourrait être la plus significative. Pour la comprendre, il faut faire un détour.

Quand une IA génère du code aujourd'hui, personne ne garantit que ce code est correct. L'IA produit quelque chose qui a l'air juste. Un humain le relit, le teste, corrige les erreurs. C'est le fonctionnement de tous les assistants de code actuels. Le problème, c'est que cette relecture humaine devient le goulot d'étranglement. Plus l'IA produit vite, plus l'humain passe de temps à vérifier.

Il existe pourtant un outil capable de vérifier du code avec une certitude absolue. Cet outil s'appelle un assistant de preuve formelle. Le principe est simple à énoncer. Au lieu d'écrire un programme et d'espérer qu'il fonctionne, le développeur écrit le programme ET sa démonstration mathématique. L'assistant vérifie que la démonstration est valide. Si elle passe, le code est garanti correct. Pas « probablement correct ». Pas « correct dans les cas testés ». Correct au sens mathématique du terme.

Lean 4 est l'un de ces assistants. Développé à l'origine par un chercheur de Microsoft Research, il est utilisé par des mathématiciens pour formaliser des preuves complexes. Il sert aussi à vérifier des propriétés de logiciels critiques. Pensez au code qui pilote un frein d'avion ou une transaction bancaire. Dans ces domaines, « ça a l'air de marcher » ne suffit pas. Il faut prouver que ça marche.

Le problème, c'est qu'écrire des preuves dans Lean 4 est extrêmement difficile. C'est un travail de spécialiste, lent, exigeant. C'est précisément là que Leanstral intervient. Mistral a entraîné un agent IA de 6 milliards de paramètres actifs, spécialisé pour écrire ces preuves automatiquement. L'agent ne se contente pas de générer du code. Il génère la démonstration qui certifie ce code. Et Lean 4 vérifie la démonstration. Si elle est fausse, elle est rejetée. Le vérificateur est incorruptible.

Les benchmarks de Mistral illustrent le rapport coût/efficacité. Sur FLTEval, leur propre suite d'évaluation, Leanstral atteint un score de 26,3 pour 36 dollars. Un modèle concurrent généraliste obtient 23,7 pour 549 dollars. Le ratio est de 1 à 15.

Mais ces chiffres méritent plusieurs réserves. FLTEval est un benchmark maison. Mistral évalue son modèle sur sa propre grille. Aucun tiers n'a reproduit les résultats. La comparaison de coûts est aussi biaisée par construction. Leanstral est un modèle spécialisé de 6 milliards de paramètres actifs. Les concurrents testés sont des modèles généralistes massifs, pas entraînés pour la preuve formelle. Comparer les deux, c'est opposer un vélo de course à un SUV sur une piste cyclable. Le vélo gagne. Mais ça ne dit pas grand-chose sur le SUV. De plus, tous les modèles ont été testés dans l'environnement Mistral Vibe. Dans leur propre cadre, les résultats pourraient différer. Enfin, FLTEval évalue les preuves sur un seul projet mathématique. La capacité de Leanstral à généraliser reste à démontrer.

Pourquoi est-ce important au-delà des mathématiques ? Parce que le problème central de l'IA agentique, c'est la confiance. Aujourd'hui, un agent autonome écrit du code, l'exécute, agit sur vos données. Personne ne vérifie chaque ligne. Avec un agent capable de prouver formellement que son code fait ce qu'on lui a demandé, la donne change. L'humain ne débogue plus. Il spécifie ce qu'il veut. La machine prouve qu'elle l'a fait. C'est un renversement fondamental. Et c'est la direction dans laquelle Mistral veut aller.

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Lues séparément, ces annonces sont techniques. Lues ensemble, elles dessinent un repositionnement. Small 4 couvre le marché de l'entreprise. La coalition Nemotron donne l'échelle mondiale. Leanstral montre la profondeur de la R&D.

Mistral n'est plus seulement « l'IA française ». L'entreprise vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année, construit un datacenter en Suède et co-développe désormais les modèles de référence avec NVIDIA. Le tout en maintenant une licence Apache 2.0 sur ses publications. L'open source reste le levier. La question est de savoir combien de temps une entreprise en hypercroissance peut offrir ses modèles tout en finançant l'infrastructure pour les entraîner.

L'alliance avec NVIDIA pose aussi une question de dépendance. Mistral apporte son expertise. NVIDIA fournit le calcul. Mais c'est NVIDIA qui possède le cloud DGX sur lequel Nemotron 4 sera entraîné. Dans ce type de coalition, le fournisseur d'infrastructure détient un levier structurel. Mistral le sait. L'entreprise investit en parallèle dans ses propres capacités de calcul, en France et en Suède. C'est la condition pour que le partenariat reste un choix et non une nécessité.

Trois annonces en un jour, c'est un signal. Le message n'est pas destiné aux utilisateurs de Le Chat. Il est destiné aux DSI, aux investisseurs et aux gouvernements qui cherchent une alternative crédible aux piles fermées d'OpenAI. Reste à prouver que l'alternative tient ses promesses sur tous les fronts, y compris celui du droit d'auteur.