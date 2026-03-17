NVIDIA ne se contente plus de fabriquer les puces qui font tourner l'IA. Avec NemoClaw, le géant veut devenir le socle logiciel de tous les agents autonomes en entreprise. Et la vision qu'il projette sur scène a de quoi déconcerter.
Jensen Huang aime les mises en scène. Lors de son keynote GTC 2026 à San José ce lundi, le PDG de NVIDIA a accueilli Peter Steinberger sur scène. Le créateur d'OpenClaw a assisté à une démonstration en une seule commande tapée dans un terminal. Clubic avait détaillé la semaine dernière les ambitions de NVIDIA sur ce terrain. L'annonce officielle va plus loin que les fuites ne le laissaient penser.
« Dites-le à voix haute » : quand Huang nomme le risque avant de vendre la solution
La première partie du keynote était consacrée à l'éloge. Huang a comparé OpenClaw à Linux, Kubernetes et le protocole HTTP. Il a décrit l'agent IA comme un système d'exploitation à part entière. Gestion de ressources, accès aux fichiers, appels à des modèles de langage, planification de tâches, création de sous-agents. La grille de lecture est celle d'un OS classique. Puis il a lâché sa formule : chaque entreprise doit définir sa « stratégie OpenClaw ».
Mais le moment le plus révélateur est venu juste après. Huang a demandé à la salle de réfléchir à ce qu'un agent autonome fait dans un réseau d'entreprise. Il accède à des informations sensibles. Il exécute du code. Il communique vers l'extérieur. Trois capacités que n'importe quel responsable sécurité considérerait comme un cauchemar. Huang le sait. Il l'a dit à voix haute, devant 30 000 personnes, avant de présenter sa solution.
NemoClaw est cette solution. La plateforme s'installe en une seule commande. Elle déploie le runtime OpenShell, un environnement isolé qui encadre le comportement des agents. Permissions, accès réseau, politique de confidentialité : tout passe par des garde-fous configurables. Les agents exploitent les modèles ouverts Nemotron en local. Un routeur de confidentialité filtre les appels vers les modèles cloud. NVIDIA présente l'ensemble comme un « design de référence » que n'importe quelle entreprise SaaS peut connecter à son propre moteur de politique de sécurité.
La plateforme est agnostique côté matériel. Pas besoin de GPU NVIDIA pour l'exécuter. Mais les stations DGX Spark et DGX Station sont mises en avant comme machines de référence. NVIDIA a aussi annoncé une coalition Nemotron autour de six familles de modèles ouverts, de Nemotron (langage) à Earth-2 (climat). Mistral, Perplexity, Cursor et Black Forest Labs figurent parmi les partenaires.
Du SaaS au « GaaS » : la vision qui transforme chaque éditeur en fabricant de tokens
Huang n'a pas présenté NemoClaw comme un produit. Il a décrit un changement de modèle économique pour toute l'industrie du logiciel. Sa thèse tient en une phrase : chaque éditeur SaaS deviendra un « GaaS », un fournisseur d'agents IA comme service. Les entreprises ne vendront plus des outils. Elles vendront des agents spécialisés, que les clients pourront « louer ».
Pour illustrer, Huang a projeté l'idée jusqu'au quotidien des salariés. Chaque ingénieur de NVIDIA, selon lui, recevra un « budget token annuel » en plus de son salaire. Ces tokens financent l'accès aux agents IA qui décuplent sa productivité. Huang a ajouté que ce budget est déjà un argument de recrutement dans la Silicon Valley. La question posée en entretien d'embauche ne serait plus « combien de jours de télétravail ? » mais « combien de tokens avec mon poste ? ».
Pour le lecteur français, un mot d'explication s'impose. Un « token » est l'unité de base consommée par un modèle d'IA à chaque requête. Chaque phrase envoyée à un agent, chaque réponse générée, chaque fichier analysé consomme des tokens. Plus un salarié utilise d'agents, plus il en consomme. Huang propose donc de doter chaque employé d'une enveloppe annuelle d'utilisation, exactement comme on attribue un forfait téléphonique ou un budget formation.
En France, cette vision relève encore de la science-fiction. Le concept de « budget token » n'a aucun équivalent dans les grilles salariales. Aucune convention collective ne le prévoit. Aucun DRH n'en a entendu parler. La distance entre ce que Huang projette sur scène et la réalité d'une ETI française qui hésite encore à déployer Copilot est vertigineuse. Il ne s'agit pas de dire que cette vision est fausse. Il s'agit de mesurer le décalage. La Silicon Valley discute de la répartition des tokens entre salariés. La France en est à débattre de l'opportunité d'utiliser l'IA au bureau.
Ce fossé ne rend pas le sujet moins important. Il impose de le lire avec la bonne focale. Ce que Huang décrit n'est pas un produit à évaluer pour un achat immédiat. C'est une direction industrielle à cinq ou dix ans. Le fait que NVIDIA mobilise autant de ressources pour la défendre indique le cap. Pas la vitesse.
L'Europe face aux agents autonomes : le RGPD suffira-t-il ?
Le vrai sujet, pour nous, reste ce que ces agents manipulent. Un « claw » actif en permanence accède aux fichiers et aux courriels. Il agit sans validation humaine à chaque étape. Les incidents ne sont pas théoriques. Meta a interdit OpenClaw sur les postes professionnels. Une employée de l'équipe sécurité a décrit un agent qui avait supprimé massivement ses courriels sans instruction. Des entreprises et entités publiques chinoises ont émis des alertes similaires.
NemoClaw promet des contrôles. OpenShell isole les agents dans un bac à sable. Le routeur de confidentialité filtre les données sensibles. Mais NVIDIA reconnaît que la plateforme reste en alpha. Le message aux développeurs est sans détour : attendez-vous à des aspérités.
En Europe, le RGPD impose des obligations strictes sur le traitement automatisé de données personnelles. L'IA Act ajoutera des contraintes sur les systèmes autonomes à haut risque. Or, NVIDIA n'a détaillé aucun mécanisme propre au cadre européen. Le terme « RGPD » n'apparaît ni dans le keynote ni dans la documentation technique. Silence total, et ce malgré la présence d'acteurs français et européens dans les partenaires listés.
Un agent IA qui tourne en continu sur un poste de travail accède aux courriels de tiers. S'il transmet des extraits à un modèle cloud, c'est un traitement de données personnelles. L'entreprise qui le déploie en est responsable. Pas NVIDIA. Pas OpenClaw. Le décalage entre la vision portée sur scène à San José et la maturité réglementaire européenne est béant. Là où Huang voit un OS universel, un juriste européen voit un traitement automatisé non encadré.
Huang veut que chaque entreprise ait une stratégie OpenClaw ; l'Europe devra d'abord s'assurer que chaque entreprise ait une stratégie de contrôle.