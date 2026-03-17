Mais le moment le plus révélateur est venu juste après. Huang a demandé à la salle de réfléchir à ce qu'un agent autonome fait dans un réseau d'entreprise. Il accède à des informations sensibles. Il exécute du code. Il communique vers l'extérieur. Trois capacités que n'importe quel responsable sécurité considérerait comme un cauchemar. Huang le sait. Il l'a dit à voix haute, devant 30 000 personnes, avant de présenter sa solution.

NemoClaw est cette solution. La plateforme s'installe en une seule commande. Elle déploie le runtime OpenShell, un environnement isolé qui encadre le comportement des agents. Permissions, accès réseau, politique de confidentialité : tout passe par des garde-fous configurables. Les agents exploitent les modèles ouverts Nemotron en local. Un routeur de confidentialité filtre les appels vers les modèles cloud. NVIDIA présente l'ensemble comme un « design de référence » que n'importe quelle entreprise SaaS peut connecter à son propre moteur de politique de sécurité.

La plateforme est agnostique côté matériel. Pas besoin de GPU NVIDIA pour l'exécuter. Mais les stations DGX Spark et DGX Station sont mises en avant comme machines de référence. NVIDIA a aussi annoncé une coalition Nemotron autour de six familles de modèles ouverts, de Nemotron (langage) à Earth-2 (climat). Mistral, Perplexity, Cursor et Black Forest Labs figurent parmi les partenaires.