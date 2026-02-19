Selon BleepingComputer, qui rapporte l'information, Microsoft indique avoir commencé à déployer un correctif début février 2026. Au moment de la publication, la société surveillait toujours le déploiement et contactait une partie des utilisateurs concernés pour vérifier que ce patch fonctionnait correctement. Aucun calendrier définitif n'a été communiqué pour une résolution complète du bug. L'entreprise n'a pas non plus précisé combien d'organisations ou d'utilisateurs ont été touchés.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet incident donne raison au service informatique du Parlement européen, lequel vient d'annoncer qu'il allait bloquer les fonctionnalités IA intégrées sur les appareils professionnels des élus. Bruxelles craint précisément que ces outils ne transmettent des correspondances confidentielles vers le cloud. D'ailleurs, ce n'est pas non plus la première fois que Copilot se retrouve au cœur d'une problématique de sécurité. En juin 2025, nous rapportions une faille zero-click critique permettant d'exfiltrer des données via un simple mail piégé, pour extraire des informations sensibles.

Pour en savoir plus, les administrateurs peuvent consulter cette page.