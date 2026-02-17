Ces dernières années, dans un contexte de tensions géopolitiques exacerbées, les décideurs européens ont ciblé les technologies étrangères, appelant notamment à réduire la dépendance aux solutions de Microsoft au profit d'alternative locales. De même, l'application TikTok a été bannie des appareils professionnels de la Commission pour des raisons de sécurité. C'est désormais l'IA qui est visée, révèle Politico.