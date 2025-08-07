Zastava

Bjr

Il y avait déjà les think tanks pour faire ce qu’auraient du faire les élus et maintenant on a pire avec les IA.

Si les IA font le boulot, il faut virer TOUT les élus. Et tout de suite.

Remarque, il y avait ce ministre en Suède ou un pays scandinave qui prenait de la coke en soirée et disait que c’était super bon.

Dans ces mêmes pays, la possession de shit ou d’herbe te mène en taule ou au minimum à te faire pourrir la vie par les forces de l’ordre.

Cette ministre s’est excusée, la bonne blague. Elle n’a pas décidé de démissionner. Après il se peut qu’elle ait été virer quand même, je ne sais pas et ce n’est pas sur.

Ce que je veux dire que c’est tous des parvenus, vendus, pervers et incapables et juste là pour obéir à leurs maitres de l’ombre.