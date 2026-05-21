Arriveront, arriveront pas en Chine ? C'est la question que l'on peut poser quant aux GPU NVIDIA H200. Personne n'est en effet sûr du retour du géant américain sur le marché chinois, et pas même sa direction, comme on peut le voir avec cette déclaration de la directrice financière, Collette Kress.

Lors d'une conférence téléphonique portant sur les résultats financiers, elle a exprimé publiquement les doutes de NVIDIA : « Bien que le gouvernement américain ait approuvé les licences permettant l'expédition de H200 à des clients basés en Chine, nous n'avons encore généré aucun chiffre d'affaires. De plus, nous ne savons pas si les importations seront autorisées dans le pays. Par conséquent, comme au trimestre dernier, nous n'incluons aucun chiffre d'affaires lié aux data centers chinois dans nos prévisions. »