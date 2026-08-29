Chen Yueh-Han est le chercheur du programme Anthropic Fellows. Il a dirigé ces travaux sur un système baptisé Automated Alignment Researcher, ou AAR. Le principe reprend celui d’un vrai laboratoire. Claude consulte la littérature scientifique disponible, propose une méthode de correction, l’entraîne pendant trente minutes, puis retient ou écarte le résultat selon son efficacité.

Anthropic ajoute un agent de surveillance à cette boucle, chargé de vérifier chaque proposition avant sa mise en œuvre et d’empêcher toute tricherie, comme l’extraction des réponses attendues dans les jeux de test. Anthropic a testé cette boucle sur dix catégories de défaillances d’alignement, de la tromperie à la violation de vie privée, à l’aide de bancs d’essai publics comme Petri ou ConfAIde.

Le coût tourne autour de 4 dollars par heure de calcul, contre 150 dollars l’heure pour un chercheur humain. En moyenne, la meilleure proposition de Claude dépasse celle de chercheurs expérimentés en moins de six heures.

