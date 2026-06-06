Comme on l’a vu plus haut en avril dernier, Anthropic a publié les résultats d’un projet de recherche entièrement conduit par des agents Claude sur un problème ouvert de sécurité de l’IA. Deux chercheurs humains, en une semaine, avaient comblé 23 % de l’écart entre un superviseur faible et un modèle fort entraîné sur des réponses correctes. Sur 800 heures cumulées et environ 16 300 euros de calcul, on arrive à 97 %. Les humains avaient choisi le problème et défini les critères. Pour le reste, les agents ont conçu chaque expérience eux-mêmes.

Sur la capacité à optimiser du code d’entraînement, en mai 2025, Claude Opus 4 multipliait par 3 la vitesse du code de départ. Récemment, Mythos Preview multipliait par 52. Un chercheur humain compétent plafonne à 4, en quatre à huit heures de travail.

En dehors du facteur temps, ces résultats ont un effet important sur l’organisation du travail chez Anthropic. Claude génère du code plus vite que les ingénieurs ne peuvent le relire, et la relecture humaine ralentit désormais toute la chaîne.

Des agents ont corrigé en autonomie plus de 800 erreurs d’API, réduisant une classe d’incidents par un facteur mille. Selon un ingénieur, un humain aurait eu besoin de quatre ans pour accomplir ce travail.

Mais, comme l’estiment Marina Favaro et Jack Clark, la trajectoire peut encore bifurquer. Les capacités des modèles pourraient plafonner et les outils actuels se diffuser dans l’économie sans franchir de nouveau seuil. Les humains pourraient aussi garder la main sur les orientations de recherche pendant que l’exécution s’automatise davantage. Ou bien un système d’IA entraîne seul son successeur, et le rythme de progression ne dépend plus que de la puissance de calcul disponible.

En attendant, avec Project Glasswing, Mythos Preview a détecté plus de dix mille vulnérabilités critiques en quelques semaines, dont un bug vieux de 27 ans dans OpenBSD.