Ccts

Il va falloir que les boites se rendent compte que les gens qu’ils virent sont les gens qui achètent leurs produits … les actionnaires seront contents mais les consommateurs ruinés se tourneront vers d’autres … à un moment donné il va falloir qu’on change de méthode … le capitalisme est basé sur la baisse des prix grâce à la concurrence qui dynamise. Mais en fait il y’a de plus en plus de corporation géantes qui dictent leurs lois … l’ia va finir par nous pousser à trouver un autre modèle. Espérons que ce sera mieux.