On se souvient d'Anthropic il y a quelques mois qui avait annoncé avoir mis au monde un modèle trop puissant, avec Mythos, pour une diffusion public. L'entreprise de Sam Altman prend aujourd'hui le même chemin, selon les dires d'officiels d'OpenAI dont Reuters se fait l'écho. Son nouveau modèle, baptisé Astra, serait ainsi capable de repérer plus de failles de sécurité cyber que les plus puissants modèles actuels d'OpenAI.

« Avec les outils et les accès appropriés, Astra est capable de détecter des failles de sécurité jusque-là inconnues et de mettre au point des moyens de les exploiter sur de nombreux systèmes bien protégés, sans qu’une personne ait à superviser chaque étape » a ainsi indiqué la vice-présidente Amelia Glaese.