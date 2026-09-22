Un nouveau modèle Opus 5.5 est désormais disponible du côté du chatbot Claude. Anthropic le présente comme un modèle IA offrant « des performances comparables à celles de Claude Fable 5.1 pour la plupart des tâches », même si dans l'absolu, il se place en-dessous de ce dernier.

Ce modèle est présenté par Anthropic comme une référence au niveau codage et travail intellectuel. Et preuve que la question de la sécurité est maintenant prise au sérieux, les garde-fous déjà appliqués à Fable 5.1 dans les secteurs de la cybersécurité et la biologie sont aussi ceux utilisés pour Opus 5.5.