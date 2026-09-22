Anthropic continue d'avancer dans le développement de technologies IA, malgré ses craintes de perte de contrôle. Aujourd'hui on découvre ainsi le nouveau modèle IA Claude Opus 5.5.
Même si Dario Amodei, le patron d'Anthropic, a lancé un pavé dans la mare récemment en appelant au ralentissement du développement de la technologie IA, son entreprise a aussi pour ambition de s'imposer dans le domaine. On avait ainsi appris il y a peu qu'Anthropic voulait lancer un nouveau modèle IA juste avant son entrée en Bourse (IPO). Et c'est chose faite dorénavant.
Opus 5.5, le second modèle le plus puissant d'Anthropic après Fable
Un nouveau modèle Opus 5.5 est désormais disponible du côté du chatbot Claude. Anthropic le présente comme un modèle IA offrant « des performances comparables à celles de Claude Fable 5.1 pour la plupart des tâches », même si dans l'absolu, il se place en-dessous de ce dernier.
Ce modèle est présenté par Anthropic comme une référence au niveau codage et travail intellectuel. Et preuve que la question de la sécurité est maintenant prise au sérieux, les garde-fous déjà appliqués à Fable 5.1 dans les secteurs de la cybersécurité et la biologie sont aussi ceux utilisés pour Opus 5.5.
Un modèle 30% plus rapide qu'Opus 5… et 20% moins cher !
De même, Anthropic en profite au passage pour nous indiquer que la sécurité s'améliore avec ses nouveaux produits. Opus 5.5 affiche ainsi « les meilleurs résultats jamais enregistrés par un modèle à ce jour lors de notre audit comportemental automatisé, notre suite d'alignement qui teste Claude à travers des milliers de scénarios simulés. »
Et ce modèle aussi efficace que sécurisé, si l'on suit toujours Anthropic, aurait en plus pour lui d'être bien moins cher à utiliser. En effet, le coût du jeton d'entrée (4 dollars par million) et de celui de sortie (20 dollars par million) sont 20% moins élevés que pour Opus 5. Alors que ce modèle serait lui 30% plus rapide que le même Opus 5.