Et l'on n'est pas ici dans une question d'égo. Car GPT-6 Astra a très vite fait son chemin au sein des entreprises. Selon des données de la plateforme de gestion de dépenses d'entreprises Ramp, GPT-6 Astra a ainsi dernièrement représenté 13% des dépenses en IA des sociétés, contre 8% pour Claude Fable.

Une percée qui pourrait remettre en cause l'idée, bien établie ces derniers mois, qu'Anthropic est le leader actuel de l'intelligence artificielle (et donc l'entreprise à privilégier dans ce secteur par les investisseurs). La firme de Dario Amodei ne souhaite semble-t-il pas laisser trop longtemps traîner ce début de rumeur, et voudrait définitivement asseoir sa position avant la fameuse IPO. On peut tout de même se demander, face à cet empressement, où se retrouve donc le message lancé par le même Dario Amodei il y a peu sur le nécessaire ralentissement du développement de la technologie IA.