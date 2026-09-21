La plus grosse entrée en Bourse de l'histoire, celle d'Anthropic évidemment, pourrait se faire après la lancée d'un nouveau modèle IA. Et ce, afin de répondre à la concurrence !
On le sait, même reculée de quelques semaines, l'entrée en Bourse d'Anthropic, normalement prévue pour les environs de la mi-octobre, devrait marquer l'histoire. On s'attend en effet depuis quelques temps à ce qu'elle soit la plus importante jamais vue. Mais le créateur de Claude se trouve brusquement dans une position compliquée, ce qui va devoir peut-être l'obliger à lancer un nouveau modèle IA en urgence.
Anthropic voudrait lancer rapidement un nouveau modèle IA pour contrer la hype de GPT-6 Astra
Est-on passé en mode urgence du côté de la firme présidée par Dario Amodei ? Il semble bien, quand on lit cette nouvelle information obtenue par Reuters. Car selon le média anglophone, Anthropic aurait dorénavant pour ambition de rapidement lancer un nouveau modèle IA.
Un modèle qui sortirait avant même l'entrée en Bourse du géant de l'intelligence artificielle. L'objectif d'Anthropic serait de raidement proposer un concurrent crédible à GPT-6 Astra, lancé par OpenAI au début du mois, et qui est depuis encensé partout.
Le succès de GPT-6 Astra est une mauvaise nouvelle pour l'entrée en Bourse d'Anthropic
Et l'on n'est pas ici dans une question d'égo. Car GPT-6 Astra a très vite fait son chemin au sein des entreprises. Selon des données de la plateforme de gestion de dépenses d'entreprises Ramp, GPT-6 Astra a ainsi dernièrement représenté 13% des dépenses en IA des sociétés, contre 8% pour Claude Fable.
Une percée qui pourrait remettre en cause l'idée, bien établie ces derniers mois, qu'Anthropic est le leader actuel de l'intelligence artificielle (et donc l'entreprise à privilégier dans ce secteur par les investisseurs). La firme de Dario Amodei ne souhaite semble-t-il pas laisser trop longtemps traîner ce début de rumeur, et voudrait définitivement asseoir sa position avant la fameuse IPO. On peut tout de même se demander, face à cet empressement, où se retrouve donc le message lancé par le même Dario Amodei il y a peu sur le nécessaire ralentissement du développement de la technologie IA.