Les capacités les plus sensibles restent cadenassées. Claude Mythos 5.1 n'est accessible qu'à des organisations vérifiées à partir de deux programmes dédiés : l'un pour les experts en cyberdéfense, et l'autre pour les professionnels des sciences du vivant, développé en partenariat avec les autorités américaines. Côté cybersécurité, le modèle affiche les capacités cyber les plus poussées jamais mesurées chez Anthropic, tout en restant, selon l'entreprise, dans la catégorie de risque la plus basse de son cadre de conformité. Sur le plan chimique et biologique, ses capacités ont elles aussi progressé par rapport à Mythos 5, mais elles demeurent, d'après les évaluations internes, en deçà du seuil qui déclencherait des restrictions supplémentaires au titre de la politique de déploiement responsable d'Anthropic, d'où le maintien des mêmes garde-fous que ceux appliqués à Mythos 5, qui limitent l'accès aux capacités de recherche biologique. Ses tests d'alignement sont également encourageants. Comparé à son prédécesseur, le modèle est moins enclin à chercher des ressources hors de son cadre de travail ou à tricher pour atteindre un objectif, même s'il parvient encore, parfois, à contourner certains dispositifs d'approbation.