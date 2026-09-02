Anthropic a sorti, mardi, Claude Fable 5.1 et Claude Mythos 5.1, ses nouvelles modèles d'intelligence artificielle. Vendus comme plus performants en codage, moins chers à l'usage et déjà mobilisés pour la recherche scientifique, ils pourraient marquer une nouvelle étape pour l'entreprise américaine.
L'entreprise Anthropic a annoncé, mardi 1er septembre en fin de journée, le lancement des modèles Claude Fable 5.1, accessible à tous, et Claude Mythos 5.1, réservé à des professionnels en cybersécurité et sciences du vivant. Bâtis sur un même modèle mais bridés différemment, les deux affichent de meilleurs scores en code, promette une facture allégée pour les développeurs et des résultats scientifiques bien concrets, entre protéines conçues sur mesure et carte inédite de Vénus. Anthropic en profite aussi pour resserrer la vis côté sécurité et sur la confidentialité des données. Faisons le point.
Fable 5.1 d'Anthropic se veut plus véloce, plus affûté, et moins cher
Alors sur le papier, Claude Fable 5.1 redéfinit ce qu'on attend d'un modèle taillé pour le code et le travail intellectuel de haut niveau. Les benchmarks internes d'Anthropic montrent une nette progression face à Fable 5, que ce soit en codage agentique, en raisonnement multidisciplinaire ou sur des tâches de recherche scientifique complexes. Notons que même réglé sur un niveau d'effort de calcul plus modeste, donc moins coûteux, Fable 5.1 obtient déjà des résultats comparables ou supérieurs à ceux de Fable 5.
Cette montée en puissance est intéressante financièrement parlant également, puisqu'Anthropic annonce une baisse de coût d'environ 25% pour un usage classique, et jusqu'à 45% pour les tâches les plus gourmandes en agents automatisés. La raison ? La relecture du contexte déjà traité par le modèle coûte désormais 75% moins cher, à 0,25 dollar le million de jetons. Anthropic renforce aussi la confidentialité avec un nouveau système, Enterprise Frontier Safeguards, qui permettra aux entreprises de stocker leurs données sur leur propre infrastructure cloud plutôt que chez Anthropic, avec un déploiement prévu par étapes dès cet automne.
Certains partenaires ont déjà testé le modèle en conditions réelles. Chez la société d'investissement Jane Street par exemple, les équipes de recherche quantitative rapportent que Fable 5.1 résout davantage de leurs problèmes de code que Fable 5 ou Opus 5, et se distingue particulièrement sur l'intuition de trading. Autre atout salué : contrairement à d'autres modèles qui perdent le fil à mesure qu'ils travaillent, Fable 5.1 reste lisible sur des tâches longues et complexes.
Des protéines aux reliefs de Vénus, l'IA se fait chercheuse
Anthropic a aussi mis Claude Mythos 5.1 à l'épreuve de la recherche scientifique, avec des résultats bluffants en conception moléculaire. Le modèle, équipé d'outils de modélisation de protéines, a conçu des molécules destinées à se fixer sur des cibles biologiques précises. Sur trois d'entre elles, leur affinité s'est révélée jusqu'à dix fois supérieure aux meilleures propositions soumises lors des compétitions de conception de protéines organisées par Adaptyv Bio. Sur l'ensemble des douze cibles testées, le taux de réussite a atteint près de 50%, contre 10 à 15% habituellement dans ce domaine.
Parlons d'espace un instant, avec une autre performance intéressante expliquée par Anthropic. Claude Fable 5.1 a en effet entraîné un réseau de neurones pour reconstruire une carte à haute résolution d'un tiers de la surface de Vénus, en combinant des images radar captées il y a plus de trente ans par la sonde Magellan et une carte déjà existante couvrant un cinquième de la planète. Le résultat distingue désormais des détails de deux à trois kilomètres, contre dix à vingt auparavant, avec une précision d'altitude améliorée jusqu'à 25%. Cette carte, publiée sous licence Creative Commons, pourrait orienter les futures missions VERITAS de la NASA et EnVision de l'ESA.
L'autre terrain d'action, c'est l'optimisation de modèles utilisés en biologie computationnelle. En écrivant des routines de calcul sur mesure pour les puces graphiques (GPU) et en mettant en cache leurs résultats intermédiaires, Mythos 5.1 a accéléré sept modèles de deep learning open source jusqu'à 2,5 fois, sans changer leurs résultats. À l'échelle de milliers d'analyses génomiques, un tel gain permettrait de réduire les coûts de calcul de 30 à 60%, un travail habituellement long et coûteux pour les laboratoires académiques. Anthropic accompagne ces avancées d'un soutien renforcé à la recherche, via des crédits gratuits pour les scientifiques et un nouveau standard permettant à Claude de piloter directement du matériel de laboratoire.
Comment Anthropic sécurise ses modèles les plus puissants
Anthropic affirme avoir affiné ses garde-fous pour limiter les faux positifs, ces alertes déclenchées à tort sur des requêtes inoffensives. En cybersécurité, les nouveaux filtres génèrent environ 60% d'interventions en moins sur Claude Code, et Fable 5.1 peut désormais aider à repérer des failles logicielles, sans toutefois produire les codes permettant de les exploiter ; les tâches à double usage, comme les tests d'intrusion, restent redirigées vers les modèles Opus. Côté biologie, les questions médicales ou scientifiques basiques déclenchent 85% de blocages en moins qu'au lancement de Fable 5, même si les usages avancés en recherche et développement restent, eux aussi, aiguillés vers Opus.
Les capacités les plus sensibles restent cadenassées. Claude Mythos 5.1 n'est accessible qu'à des organisations vérifiées à partir de deux programmes dédiés : l'un pour les experts en cyberdéfense, et l'autre pour les professionnels des sciences du vivant, développé en partenariat avec les autorités américaines. Côté cybersécurité, le modèle affiche les capacités cyber les plus poussées jamais mesurées chez Anthropic, tout en restant, selon l'entreprise, dans la catégorie de risque la plus basse de son cadre de conformité. Sur le plan chimique et biologique, ses capacités ont elles aussi progressé par rapport à Mythos 5, mais elles demeurent, d'après les évaluations internes, en deçà du seuil qui déclencherait des restrictions supplémentaires au titre de la politique de déploiement responsable d'Anthropic, d'où le maintien des mêmes garde-fous que ceux appliqués à Mythos 5, qui limitent l'accès aux capacités de recherche biologique. Ses tests d'alignement sont également encourageants. Comparé à son prédécesseur, le modèle est moins enclin à chercher des ressources hors de son cadre de travail ou à tricher pour atteindre un objectif, même s'il parvient encore, parfois, à contourner certains dispositifs d'approbation.
Avec Fable 5.1, Anthropic muscle enfin ses défenses contre la distillation, cette pratique qui consiste, pour des tiers, à extraire à grande échelle les capacités de modèles avancés comme Claude afin de les récupérer à moindre coût, souvent via des milliers de faux comptes. Concrètement, les nouveaux comptes API ne pourront plus modifier le contexte d'une conversation tout en conservant la trace du raisonnement passé de Claude, une technique jusqu'ici couramment utilisée pour siphonner ce raisonnement. L'entreprise se met aussi en conformité avec le code de bonnes pratiques européen sur la transparence des contenus générés par IA, signé en juillet 2026 aux côtés de 190 autres signataires, dont plusieurs grands fournisseurs de modèles d'IA, en intégrant un filigrane invisible dans les textes produits par les modèles sortis après le 2 août 2026. Signe de la confiance accordée à ce nouveau modèle, Claude Security, l'outil maison dédié à la détection de failles, s'appuie désormais lui aussi sur Mythos 5.1
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